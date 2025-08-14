Dnevni horoskop za 14. avgust: Svađe počinju, Riba više ne može da trpi

Horoskop za 14. avgust godine

Ovan

Ljubav:

Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.

Posao:

Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.

Zdravlje:

Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Bik

Ljubav:

Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da »kažnjavate« voljenu osobu.

Posao:

Očekuju Vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.

Zdravlje:

Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.

Blizanci

Ljubav:



Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumevanje u svakom pogledu.Posao:Delujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga Vas očekuju različiti komentari.Zdravlje:Potrebna Vam je dobra nega i psihološka podrška.

Rak

Ljubav:

Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.

Posao:

Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Horoskop za 14. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:



Devica

Imate predosećaj da neko intenzivno misli na Vas. Primećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke.Posao:Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Ljubav:

Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na Vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.

Posao:

Neko potvrđuje Vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.

Zdravlje:

Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.

Vaga

Ljubav:

Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.

Posao:

Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.

Škorpija

Ljubav:



Horoskop za 14. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.Posao:Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.Zdravlje:Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Ljubav:

Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.

Posao:

Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Jarac

Ljubav:



Vodolija

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mesto.Posao:Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos.Zdravlje:Potrudite se da poboljšate kondiciju.

Ljubav:

Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.

Posao:

Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Ribe

Ljubav:

Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.

Posao:

Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Horoskop za 14. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









