Dnevni horoskop za 14. avgust: Svađe počinju, Riba više ne može da trpi

Autor: | 14/08/2025

0

Horoskop za 14. avgust godine

Ovan

Ljubav:
Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao:
Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Bik

Ljubav: 
Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da »kažnjavate« voljenu osobu.
Posao:
Očekuju Vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.
Zdravlje:
Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.

Blizanci

Ljubav:

Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumevanje u svakom pogledu.
Posao:
Delujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga Vas očekuju različiti komentari.
Zdravlje:
Potrebna Vam je dobra nega i psihološka podrška.
 

Rak

Ljubav:
Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao:
Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Lav

Ljubav: 

Imate predosećaj da neko intenzivno misli na Vas. Primećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke.
Posao:
Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Devica

Ljubav:
Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na Vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.
Posao:
Neko potvrđuje Vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.
Zdravlje: 
Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.

Vaga

Ljubav:
Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.
Posao:
Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.

Škorpija

Ljubav: 

Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.
Posao:
Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.
Zdravlje:
Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Strelac

Ljubav:
Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.
Posao:
Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.
Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Jarac

Ljubav:

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mesto.
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate kondiciju.

Vodolija

Ljubav:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.
Posao:
Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Ribe

Ljubav:
Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.
Posao:
Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Horoskop za 14. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

