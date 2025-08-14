Dnevni horoskop za 14. avgust: Svađe počinju, Riba više ne može da trpi

Horoskop za 14. avgust godine
Ovan
Ljubav:
Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao:
Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.
Bik
Ljubav:
Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da »kažnjavate« voljenu osobu.
Posao:
Očekuju Vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.
Zdravlje:
Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.
Pročitajte Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Delujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga Vas očekuju različiti komentari.
Zdravlje:
Potrebna Vam je dobra nega i psihološka podrška.
Rak
Ljubav:
Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao:
Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Horoskop za 14. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Posao:
Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Devica
Ljubav:
Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na Vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.
Posao:
Neko potvrđuje Vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.
Zdravlje:
Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.
Vaga
Ljubav:
Emotivna situacija se menja, ali ne treba da se uljuljkujete lažnom nadom. Budite promišljeni, pre nego što progovorite.
Posao:
Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite relaksaciji ili nekom omiljenom hobiju.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.
Zdravlje:
Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.
Horoskop za 14. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.
Posao:
Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
Jarac
Ljubav:
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate kondiciju.
Vodolija
Ljubav:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.
Posao:
Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Ribe
Ljubav:
Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.
Posao:
Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.
Horoskop za 14. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 14. avgust: Ribe previše izbirljive, Device preosetljive, a ovaj znak sumnja u partnera
Horoskop za 14. avgust 2023. godine
14/08/2023Saznajte više
Horoskop za 14. avgust: Dokle ćete sebe stavljati u drugi plan?
Horoskop za 14. avgust 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
14/08/2021Saznajte više
Pročitajte još
Kraj avgusta je najgori za ova 3 znaka, dolaze teški dani
Kraj avgusta je najgori za ova tri znaka, spremite se na težak period
14/08/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 14. avgust: Svađe počinju, Riba više ne može da trpi
Dnevni horoskop za 14. avgust 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
14/08/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 13. avgust 2025. godine: Dva znaka na prekretnici, Škorpija preduzima važan korak
Dnevni horoskop za 13. avgust 2025. godine
13/08/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 12. avgust: Device neko vodi na pogrešan zaključak, Bikovi i Rakovi zrače pozitivnom energijom
Dnevni horoskop za 12. avgust 2025. godine
12/08/2025Saznajte više
Nedeljni horoskop do 18. avgusta: O Vagi se pričaju neistine, Rak u poslovnim problemima
Nedeljni horoskop do 18. avgusta 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
11/08/2025Saznajte više
Dnevni horoskop za 11. avgust: Blizanci, oprez u saobraćaju; Lavovi, sačuvajte samopouzdanje
Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine
11/08/2025Saznajte više
Komentari (0)