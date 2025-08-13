Dnevni horoskop za 13. avgust 2025. godine: Dva znaka na prekretnici, Škorpija preduzima važan korak

Horoskop za 13. avgust godine
Ovan
Ljubav:
Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.
Posao:
Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.
Bik
U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.
Posao:
Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Rak
Ljubav:
Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze Vaše profesionalno iskustvo.
Zdravlje:
Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.
Lav
Ljubav:
Često menjate raspoloženje ili odluke. Veću važnost ima ono što prećutkujete, nego stvari koje saopštavate svom partneru.
Posao:
Oslanjate se na ličnu procenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Ne možete uvek doneti ispravnu odluku.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i psihofizička relaksacija.
Devica
Ljubav:
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.
Vaga
Ljubav:
Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.
Posao:
Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Škorpija
Ljubav:
Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju Vas različiti komentari u krugu saradnika.
Zdravlje:
Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.
Jarac
Ljubav:
Neko Vas dodatno zabrinjava svojim ćudljivim ponašanjem. Osećate »pokajanje« zbog susreta sa jednom osobom.
Posao:
Izbegavajte nove sukobe, potrudite se da pravilno koristite svoju praktičnu inteligenciju i intuitivne sposobnosti.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Vodolija
Ljubav:
Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.
Posao:
Pred Vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje.
Zdravlje:
Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego Vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Horoskop za 13. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
