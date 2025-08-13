Dnevni horoskop za 13. avgust 2025. godine: Dva znaka na prekretnici, Škorpija preduzima važan korak

Horoskop za 13. avgust godine

Ovan

Ljubav:

Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.

Posao:

Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.

Zdravlje:

Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.

Bik

U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.

Posao:

Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Blizanci

Rak

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.Posao:Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.

Ljubav:

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao:

Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze Vaše profesionalno iskustvo.

Zdravlje:

Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.

Horoskop za 13. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Često menjate raspoloženje ili odluke. Veću važnost ima ono što prećutkujete, nego stvari koje saopštavate svom partneru.

Posao:

Oslanjate se na ličnu procenu, ali samostalnost ima svoju dobru i lošu stranu. Ne možete uvek doneti ispravnu odluku.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivan odmor i psihofizička relaksacija.

Devica

Vaga

Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?Posao:Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.Zdravlje:Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Ljubav:

Vama nedostaje strpljenje, a Vašem partneru hrabrost da se suoči sa zajedničkim problemima. Smirite obostrane strasti.

Posao:

Ne dopada Vam se nečija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se opterećujete procenom tuđih vrednosti.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Škorpija

Ljubav:

Partner se žali na Vašu učestalu rasejanost ili zaboravnost. Ispravite na vreme svoje propuste.

Posao:

Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.

Zdravlje:

Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.

Strelac

Jarac

Primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima.Posao:Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju Vas različiti komentari u krugu saradnika.Zdravlje:Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.

Ljubav:

Neko Vas dodatno zabrinjava svojim ćudljivim ponašanjem. Osećate »pokajanje« zbog susreta sa jednom osobom.

Posao:

Izbegavajte nove sukobe, potrudite se da pravilno koristite svoju praktičnu inteligenciju i intuitivne sposobnosti.

Zdravlje:

Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Vodolija

Ljubav:

Partner deluje prilično uznemireno, što remeti i Vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.

Posao:

Pred Vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje.

Zdravlje:

Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.

Ribe

Horoskop za 13. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Stana Luković Zbynek Pospisil iStock Getty Images Plus

Neko Vas uzbuđuje i privlači Vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate. Delujete tajanstveno.Posao:Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego Vaši saradnici. Možete da ostvarite svoje namere na različitim stranama.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.