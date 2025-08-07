Pun mesec 9. avgusta donosi preokrete, saznajte šta očekuje vaš znak

Pun mesec 9. avgusta u znaku Vodolije dolazi i donosi promene i preokrete koji očekuju svih dvanaest horoskopskih znakova.

Ovaj astrološki događaj pokreće važne uvide, preokrete i razrešenja, posebno u odnosima, emocijama i ličnim granicama. Saznajte kako će uticati na vaš horoskopski znak. sevenstorm juhaszimrus pexels

Ovan

Pun mesec 9. avgusta pada u vašu društvenu jedanaestu kuću, podstičući vas da se oslobodite vezanosti koje vam više ne služe. Samo zato što nekoga poznajete dugo, ne znači da uvek žele ono što je najbolje za vas. Budite mudri. Sezona Device donosi svež fokus na vaše zdravlje i dnevnu rutinu od 22. avgusta, pa budite spremni na promene. Jedan korak po korak počinje sada.

Bik

Pun mesec 9. avgusta 2025. pada u vašu karijernu zonu podsećajući vas da je ravnoteža ključna sada. Možda ste napravili veliku obavezu, ali morate ostati verni sebi. Trenutak finansijske sreće mogao bi biti ključ za pokretanje nečega što može promeniti vaš smer.

Sezona Device donosi energiju glavnog lika od 22. avgusta, pa izađite i setite se kako se dobro provesti. Život može biti drugačiji sada, ali je drugačiji iz najboljeg razloga.

Blizanci

Pun mesec 9. avgusta donosi ideje, inspiraciju i nove horizonte vašem putu. Ako ste spremni da se pomerite i izložite sebe, možda je vreme da pogledate izvan okvira vašeg trenutnog okruženja. Život može biti onoliko veliki koliko vi odlučite da ga napravite. Sezona Device vraća vas na zemlju od 22. avgusta, pa budite spremni da se fokusirate na člana porodice kome ste potrebni.

Rak

Pun mesec 9. avgusta 2025. u Vodoliji je sve o transformaciji za vas, pa odlučite ko želite da budete i verujte da je to moguće. Možda je vreme da se oslobodite stare navike koja vas predugo zadržava. Sezona Device donosi veliku energiju od 22. avgusta i podsticaj da govorite svoju istinu. Ljudi su spremni da čuju šta imate da kažete. Do kraja meseca znaćete da imate moć da promenite svoj svet.

Pun mesec 9. avgusta 2025. ostalim znakovima horoskopa donosi

Lav

Pun mesec 9. avgusta pada u vašu zonu odnosa podsećajući vas da su ljudi do kojih vam je stalo najvažniji. Razmišljajte krupno kada je u pitanju romantika i pokažite nekome da ste tu za duge staze. Do vremena kada sezona Device počne 22. avgusta, bićete više nego spremni da uđete u svetliju, smeliju verziju sebe. Ne treba vam ničija dozvola da se unapredite.

Devica

Trenutak sreće u karijeri oko 14. avgusta prelazi u moćan pun mesec 9. avgusta. Odluka o vašoj budućnosti je na pomolu kako avgust prolazi. Izaberite opciju koja vas najviše opušta, inspiriše i uzbuđuje da ustanete ujutro. Do trenutka kada sezona rođendana stigne 22. avgusta, bićete više nego spremni za pomak napred. Napredak dolazi kada Merkur nastavi direktno kretanje 28. avgusta. I septembar će biti vaš za osvajanje!

Vaga

Pun mesec 9. avgusta 2025. je vreme kada se događa prava magija. Iskoristite ga kao svoju priliku da zakoračite u centar pažnje i pokažete svetu šta zaista možete. Sezona Device donosi isceljujuće vibracije od 22. avgusta, pa budite spremni da uspostavite balans između posla i privatnog života. Do kraja meseca, život bi mogao izgledati potpuno drugačije. Freepik/kjpargeter

Škorpija

Pun mesec 9. avgusta osvetljava vašu zonu doma i porodice. Ako vam nešto ne deluje dobro, nemojte se plašiti da napravite promenu. Odnosi sa onima koje volite su ključni sada. Sezona Device donosi veliki društveni podsticaj od 22. avgusta, zato izađite i uživajte. Do kraja meseca, bićete više nego spremni za sve što dolazi.

Strelac

Pun mesec 9. avgusta 2025. donosi akciju vezanu za komunikaciju, pisanje ili deljenje vaše priče. Ako ste spremni da se izrazite, ovo je vaša prilika da zasijate. Sezona Device donosi fokus na vašu karijeru i ambicije od 22. avgusta. Budite spremni da se ozbiljno posvetite svojim ciljevima i napravite plan za postizanje uspeha.

Jarac

Pun mesec 9. avgusta donosi akciju vezanu za vaše partnerstvo ili važne odnose. Ako ste spremni da se posvetite nekom važnom odnosu, ovo je vaša prilika da napravite korak napred. Sezona Device donosi fokus na vaše putovanje, učenje i širenje horizonta od 22. avgusta. Budite spremni da se otvorite za nove ideje i iskustva koja će vam pomoći da rastete i razvijate se. Do kraja meseca, bićete na putu ka velikim stvarima. Shutterstock

Vodolija

Pun mesec 9. avgusta donosi akciju vezanu za vaše zdravlje i dnevnu rutinu. Ako ste spremni da napravite promenu u svom životnom stilu, ovo je vaša prilika da se posvetite zdravijem načinu života. Sezona Device donosi fokus na vaše resurse i finansije od 22. avgusta. Budite spremni da se ozbiljno posvetite svojim ciljevima i napravite plan za postizanje uspeha.

Ribe

Pun mesec 9. avgusta 2025. godine u Vodoliji donosi akciju vezanu za vaše kreativne projekte, decu ili romantične odnose. Ako ste spremni da se posvetite nekom važnom odnosu ili projektu, ovo je vaša prilika da napravite korak napred. Sezona Device donosi fokus na vaše partnerstvo i važne odnose od 22. avgusta. Budite spremni da se otvorite za nove ideje.

