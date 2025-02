Recite kraj samoći: 12. februara pun Mesec ovim znakovima donosi veliku ljubav

Pun Mesec 12. februara donosi značajne promene za tri horoskopska znaka koji će konačno ostaviti usamljenost iza sebe.

Ovaj astrološki uticaj osvetljava put ka ljubavi, što će mnogima pomoći da shvate da im je prava osoba bliža nego što su mogli i da zamisle. Freepik/freepik

Prema horoskopu, za njih se završava period emotivne izolacije, jer ih ovaj pun Mesec 12. februara podstiče da na “zavet na samoću” gledaju drugim očima.

Kada shvate koliko su spremni za ljubav, postaje im jasno da samoća više nije njihov put.

Pun Mesec u Lavu posebno utiče na vatrene znakove, koji ljubavne odnose shvataju ozbiljno i ne žele da ponavljaju stare greške.

Ovan

Vi ste osetili usamljenost i postali imuni na taj osećaj. Oduvek ste želeli da pronađete pravu ljubav, ali nikad nije bila onakva kakvu ste želeli. Tokom Meseca u Lavu možda ćete ponovo osetiti tu glad za ljubavlju za koju verujete da će vas upotpuniti.

Freepik/freepik

Vi ste već tako kompletni i drugima je teško da dožive vašu izvrsnost - a 12. februar vam omogućava da stavite tačku na svoju usamljenost. Nekoga već vidite kao dostojnog i posebnog. Ovoga dana čete shvatate da je neko u vašem životu, zaista, vaša najveća ljubav.

Lav

Smešna stvar kod vas je da, i kada niste zaljubljeni ni u koga, razmišljate o ljubavi kao o nečemu što nije toliko neophodno u tvom životu, ali kada ste zaljubljeni, ne možete da se ne osećate kao da je to to. Obožavate ideju prave ljubavi, pronalaženja one prave osobe, želje da budete jaki ili uporni.

Želite ideal, a tokom Meseca u Lavu 12. februara možda ćete otkriti da ipak živite u zemlji fantazije. Prava ljubav je upravo tu za vas, upravo sada, a to je ono što čini da usamljenost izbledi. Samo malo prilagodite svoje standarde. Gledajte tu osobu onakvom kakvi jeste, a ne kakva želite da bude.

Strelac

Pojam prave ljubavi i njeno nalaženje za vas može biti smešno u ovom trenutku jer ste pomalo umorni od emocija i romanse. Nekada ste dali svoje srce nekome, a kad vam ga je neko slomio, odustali ste od ljubavi. Ipak, i dalje možete biti iznenađeni ljubavlju, a 12. februara tokom Meseca u Lavu, možda ćete biti manje usamljeni i šokirani kako veze funkcionišu. Photo by freestocks on Unsplash

Otvaraju vam se vrata za koja ste mislili da su odavno zatvorena u vašem srcu. Neko ulazi u vaš život i podseća vas da mnogo toga što život na Zemlji čini tako posebnim jeste sposobnost povezivanja na dubokom nivou sa drugim ljudskim bićem.

Iako su ranije možda zatvorili vrata svoga srca, sada su spremni da pruže novu šansu ljubavi. Pun Mesec 12. februara 2025. godine je dan koji im donosi nadu i otvara vrata ka posebnoj osobi.