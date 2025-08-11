Nedeljni horoskop do 18. avgusta: O Vagi se pričaju neistine, Rak u poslovnim problemima

Nedeljni horoskop do 18. avgusta 2025. godine
Ovan
Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.
Bik
Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.
Pročitajte 5 najsrećnijih dana u avgustu 2025. godine
Blizanci
Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.
Rak
Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.
Nedeljni horoskop do 18. avgusta 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Donoste niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.
Devica
Delujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahteve u očekivanju da sve teče po vašim parocenama. Ipak, preteranim isticanjem ličnih zahteva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate „široke vidike“ u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu, jer sve se svodi na novi podsticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje „skrivene adute“.
Vaga
Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.
Pročitajte Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine
Škorpija
Potrudite se da uspešno sprovedete sve svoje ideje i planove u delo. Važno je da pored sebe imate osobu od poverenja i tim proverenih saradnika za koje vas vezuju zajednički interesi. U ljubavnom odnosu, nemojte uzaludno pokušavati da promenite partnerovo ponašanje ili da menjate tok stvari koje ne zavise od vaše volje.
Strelac
Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.
Jarac
Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.
Vodolija
Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom.
Ribe
Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.
Nedeljni horoskop do 18. avgusta 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
