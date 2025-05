Nedeljni horoskop: Devica pred važnom odlukom, Vodolija ni ne sluti šta joj se sprema

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. za sve znakove

Ovan

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025, za ovaj znak znači vreme zanimljivih otkrića i nekonvencionalnih rešenja za Ovnove. Možda je sada vreme da pokažete hrabrost i preuzmete odgovornost za važnu stvar. Bliže vikendu, moguće je prijatno poznanstvo, koje bi se moglo razviti u nešto više.

Bik

Vama nedeljni horoskop obećava finansijske prihode i mogućnost poboljšanja prilika u banci, kući i životu. Vredi obratiti pažnju na predloge prijatelja i partnera. U ljubavnom i ličnom životu preporučuje vam se da budete malo pažljiviji prema emocijama svojih voljenih, kaže nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025.

Blizanci

Blizanci će ove nedelje biti posebno kreativni i energični. Odlično vreme za početak novog projekta ili za dokazivanje na poslu. Moguća su kraća putovanja ili događaji koji će vam pomoći da se napunite energijom i inspirišete novim idejama, predviđa nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. Jedna zaimljiva osoba će zagolicati vaše emocije.

Rak

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. predviđa da bi Rakovi bi trebalo da obrate pažnju na svoje zdravlje i emocionalno stanje. Sada je važno da se ne preopteretite poslom i da pronađete vreme za odmor i omiljene hobije. Sredinom nedelje moguće su neočekivane vesti koje će vam promeniti planove za blisku budućnost. Upoznaćete osobu s kojom ćete požeti da provedete život.

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. za ostale znakove

Lav

Lavovi će moći da se dokažu na poslu i u društvu i dobiju zasluženo priznanje. A uz to i finu svotu novca. Nedelja je povoljna za jačanje odnosa sa voljenom osobom ili obnavljanje starih veza, ali važno je da se čuvate nečije manipulacije. Međutim, važno je da do vikenda izbegavate sukobe i budete rezervisaniji.na poslu, predviđa nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025.

Devica

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. kaže da će Device morati da se bave rutinskim poslovima i organizuju svoje živote kako bi napredovali na poslu. To će im pomoći da izbegnu manje probleme i održe unutrašnju harmoniju. U ljubavnom životu trebalo bi da očekujete prijatno iznenađenje koje će vam pružiti dobro raspoloženje za celu sedmicu.

Vaga

Zvezde savetuju Vage da ne odlažu odluke o važnim pitanjima. Nedelja je odlična za bilo kakve nove poduhvate, posebno ako su vezani za učenje ili samorazvoj. Kada komunicirate sa ljudima, treba da budete taktični i diplomatski nastrojeni. Osetićete nalet emocija prema prijatelju, predviđa nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. A možete da proverite i šta da očekujete u sezoni Bika.

Škorpija

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. previđa da će Škorpije morati da se suoče sa nekim izazovima koji će zahtevati strpljenje i izdržljivost. Istovremeno, to će vam omogućiti da pokažete svoje snage i steknete dragoceno iskustvo. U ljubavnoj sferi moguća su živopisna iskustva, neočekivana priznanja i šokantna saznanja.

Strelac

Ove nedelje Strelac će osetiti nalet optimizma i spremnost za nova dostignuća na poslu. Zvezde obećavaju uspešne poslovne sastanke i plodnu komunikaciju sa istomišljenicima. Mogući su nesporazumi s partnerom. Najbolji način da provedete svaki slobodan trenutak jeste da budete aktivni u prirodi ili sa prijateljima, savetuje nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025.

Jarac

Jarčevi imaju nedelju ispunjenu poslom i novim izazovima. Važno je da odvojite vreme i pažljivo proverite sve informacije koje dolaze do vas. Porodična pitanja zahtevaće povećanu pažnju i kompromis, ali rezultat će obradovati sve članove vašeg doma, savetuje nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. Neka osoba će vampomrsiti emotvni status. Problemi sa zubima.

Vodolija

Nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025. predviđa da zvezde će Vodolijama dati inspiraciju i kreativnu energiju. Nedelja je idealna za realizaciju poslovnih planova i ideja. Nisu isključeni prijatni susreti i poznanstva koja će uticati na vaš budući život. Obratite pažnju na ljude u svom okruženju, nisu iskreni. A šta vam donosi horoskop za maj 2025.

Ribe

Ribama se savetuje da veruju svojoj intuiciji i da se ne plaše promena. Moguće su nove perspektive u karijeri ili ličnom životu. Ako ste u vezi, uživaćete, ako ste sami, neočekivan susret će promeniti vaš život - najavljuje Sensa horoskop. Nedelja je povoljna za finansijske transakcije i veliku kupovinu, posebno ako pažljivo unapred sve isplanirate, predviđa nedeljni horoskop od 12. do 18. maja 2025.