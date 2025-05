Najpecizniji nedeljni horoskop: Biku stiže novac, Rak mora da se pozabavi emocijama

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. godine

Ovan

Prema nedeljnom horoskopu ood 5. do 11. maja 2025, vaša prirodna hrabrost dolazi do izražaja: u utorak je moguć iskorak u karijeri nakon neočekivane ponude. U ljubavi će postati važna sposobnost da slušate partnera - očekujte da će se povećati emocionalna osetljivost, pokušajte da izbegnete teške reči. Petak je dobar za veliku kupovinu, glavna stvar je da to ne radite impulsivno. Ultima_Gaina Istock / Getty Images Plus

Bik

Ove nedelje će vaša finansijska pitanja biti rešena lakše nego inače: četvrtak obećava isplativu saradnju ako ne odložite potpisivanje dokumenata. Mogli biste da napravite neke manje popravke u kući - udobnost će vam ojačati osećaj sigurnosti. Senzualna Venera će dodati romantiku: večera uz sveće u subotu će pomoći da ojačate ljubavnu vezu, kaže nedeljni horoskop ood 5. do 11. maja 2025.

Blizanci

Protok informacija biće veoma brz, ali znate kako da manevrišete time: ponedeljak je idealan za učenje i nove kontakte. Budite diplomata na sastanku sredinom nedelje - to će zadržati vaše saveznike. Petak nudi priliku za kratko putovanje koje će vas inspirisati. Pazite na omiljene gedžete: pred vikend se mogu pokvariti zbog nepažnje, predviđa nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025.

Rak

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. predviđa da će vama ov sedmice kućni poslovi zaokupiti um, a posao zahteva odlučnost. Preuzmite inicijativu u utorak i dobićete podršku od menadžmenta. Četvrtak otvara romantične mogućnosti - ne skrivajte emocije, čak i ako je zastrašujuće. Izbegavajte emocionalnu kupovinu: prava udobnost ne dolazi iz novih krpica, već iz unutrašnjeg mira.

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. godine za ostale znakove

Lav

Lavovi će zablistati u karijeri u ovom periodu. Početak nedelje otvara mogućnost javnog nastupa ili angažmana koji će vam doneti priznanje. Ljubavna sfera je ispunjena strašću, međutim, ljubomora može pokvariti vaše raspoloženje - verujte činjenicama, a ne spekulacijama. Do kraja nedelje izbegavajte ekstremnu zabavu - moguće su povrede, predviđa nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025.

Devica

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. kaže da će se Devicama u ovom periodu isplatiti svaka investicija ili projekat, a pogodan je i za razne složene poslove i detaljne planove. U porodici su moguće nesuglasice zbog raspodele odgovornosti - blagi ton će rešiti sve probleme brže od kritike. Kraj nedelje obećava korisno poznanstvo preko kolege, a to bi moglo da peraste u nešto više i da bude jako lepo.

Vaga

Harmonija je za vas kao disanje, a ove nedelje ste majstor da je održite: u sredu ćete jednom frazom rešiti svađu između prijatelja. Budite čvrsti u finansijama - odbijte sumnjive transakcije, ma koliko ljudii pokušavali da vas ubede. Petak donosi inspiraciju za promene enterijera - ažurirajte male detalje i vaše raspoloženje će se poboljšati, savetuje nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. A možete da proverite i šta da očekujete u sezoni Bika. Freepik/freepic.diller

Škorpija

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. previđa da će Škorpije imati mnogo energije. Početkom nedelje lako možete da krenete napred sa dugoročnim projektom ako radite diskretno umesto da galamite i oglašavate svoje planove. U vašem ličnom životu strasti su nabujale - ljubomora može da se razbukta zbog sitnice. Petak je povoljan za finansijska ulaganja, ali tek nakon pažljive analize. Subota je idealna za odmor pored vode - to će vas osloboditi napetosti.

Strelac

Za Strelca je naredna sedmica pogodna za rezervaciju putovanja za leto. Na poslu držite reč - odlaganje će vam narušiti reputaciju i ostaviti vas bez napredovanja. Četvrtak obećava neočekivano romantično iskustvo, samo izbegavajte da otkrijete sve lične tajne novom poznaniku. Do vikenda preispitajte svoj budžet, eliminišite nepotrebne troškove za zabavu i vodte računa o svakom dinaru, savetuje nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025.

Jarac

Vaš pragmatičan pristup poslu će se isplatiti ove nedelje. Možda postoji bonus za marljivost ako ne propustite nijedan sitan detalj u dokumentima. Kućni poslovi mogli bi da vam postanu veoma naporna obaveza - pa ih podelite sa ukućanima kako biste izbegli umor. Ne radite prekovremeno, to će smanjiti vašu produktivnost. Neko pokušava da vam izjavi ljubav, ne zatvarajte se i dajte toj osobi šansu, savetuje nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. Freepik/freepik

Vodolija

Nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025. predviđa da zvezde inspirišu vašu kreativnost: u utorak će brejnstorming dovesti do ideje koja će se isplatiti u budućnosti. Sloboda je važna u vezi, ali ne zaboravite na pažnju - vaš partner će ceniti malo iznenađenje. Kraj nedelje je savršen za digitalnu detoksikaciju - odložite sve uređaje i idite u šetnju. Pazite na zdravlje, može doći do problema. A šta vam donosi horoskop za maj 2025.

Ribe

Ove nedelje vaša intuicija će biti ključno sredstvo za donošenje odluka. Obratite pažnju na svoje snove ili brojeve koje viđate, oni vam mogu pokazati put do rešavanja teškog profesionalnog ili ličnog problema. U sredu se fokusirajte na radne projekte: pedantan rad u detaljima ojačaće vašu reputaciju, ali nepažnja može dovesti do grešaka. U petak budite otvoreni u ličnim odnosima, iskren i dubok razgovor će vas zbližiti s partnerom, predviđa nedeljni horoskop od 5. do 11. maja 2025.

(Sensa)