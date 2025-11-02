Ljubavni horoskop za 2. novembar: Ovan bolje da prespava današnji dan, Devici nova ljubav kuca na vrata

Ljubavni horoskop za 2. novembar 2025. godine

Ovan

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima.

Bik

Ovo je period preispitivanja da li ste napravili dobar izbor na ljubavnom planu. Neki predstavnici ovog znaja će učvrstiti svoje veze, jer osoba sa kojom su u istoj zadovoljava njihove trenutne kriterijume.

slobodne u ovom znaku priprema se simpatična romansa sa osobom koju su nedavno upoznali na nekom skupu. Nemojte previše da se iznenadite ako se ta veza ne održi, jer krajnje je vreme da izađete iz situacija koje nemaju perspektivu. Prethodni dani su vam doneli neke nove nevolje, koje su nastupile od strane trećih osoba. Sada će se to promeniti drastično.

Oni koji su duže u vezi počinju bivati nezadovoljni. Razmislite, vi ste glavni pokretač svega, ili osvežite vezu ili pokrenite partnera u željenom smeru, ako želite da veza opstane.

Slobodni će imati prilike da privuku nekog sličnog sebi. Da li je to dobro ili loše, vreme će pokazati. Jedna osoba konstantno privlači vašu pažnju, jer je neobična i do sada u životu niste imali prilike upoznati nikog sličnog njoj.

Blizanci

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Rak

Ovih dana mešaćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, sa puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primećuju samo prijatelji. Bićete dobro.

Lav

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Devica

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Vaga

Delujete napeto u ljubavnom odnosu, ne dopada Vam se psihološki pritisak koji osećate i iritira Vas partnerovo ponašanje. Zbog emotivne nesigurnosti imate potrebu da proveravate svog partnera, pokušavate da utvrdite sličnosti i razlike koje Vas udaljavaju. Proverite svoje emotivne sumnje na vreme i preuzmite inicijativu. Ukoliko ste slobodni, neko će Vas šarmirati svojom atraktivnom pojavom ili neobičnim stilom udvaranja. Izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavljate »stroge uslove«, koje neko ne može da ispuni.

Škorpija

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.



Strelac

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu. Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.



Jarac

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Vodolija

Za razliku od uspeha na poslovnom planu, na ljubavnom neće baš sve toliko blistati. Potajno priželjkujete pažnju od jedne osobe, ali ali niste sigurno da li će stići. Savet vam je da dozvolite nekome kome se sviđate da vodi brigu o vama. Vi poznajete tu osobu i verujte ona je u ovom trenutku kao stvorena za vas.

Zauzete osobe će uživati u ovom periodu sa svojim partnerom. Očekujte u drugoj polovini ovog perioda spontani susret sa osobom koja vam se potajno sviđa.

Za zauzete je ovaj period vrlo bitan, jer će rešiti neki problem koji traje već nekoliko meseci. Moguće je da dostignete ljubavnu sreću samo ukoliko verujete u mogućnost zajedničkog angažmana na tom polju.

Dugo niste izašli sa društvom, prihvatite poziv za izlazak. Opustite se i setite se zašto ste drugari iz rane mladosti.

Ribe

I dalje postoji kod vas potreba za ulepšavanjem i doteravanjem. Potajno želite da se pomirite sa bivšim partnerom, a sada ćete pokušati i da ostvarite komunikaciju sa njim. Savet vam je da se držite dalje od njega, jer ga možete iskoristiti za neke svoje poslovne ideje, ali na kraju će sve ispasti naopako i loše po vas.

Za zauzete osobee, ovaj period će proći bez nekih većih promena. Pokušajte da se okrenete porodici jer je ona uvek tu zbog vas ma koliko nesavršena bila. Vama je potrebna neka promena u svakom smislu.

Vama koji ste u stabilnoj vezi partneri će predložiti neke nove ideje koje imaju u vidu da realizuju sa vama već duži period. Pokušajte da ih saslušate o čemu se radi i videćete da ćete se ostvariti i na poslovnom i emotivnom planu.

Krajem ovog perioda mogući su nesporazumi sa partnerom ili ljubomora, pripazite se! Ne ulazite bezveze u probleme i nesporazume i ne izazivajte nepotrebnu sumnju.

Moguća su nova poznanstva za slobodne osobe – zato iskoristite svoje potencijale.



Ljubavni horoskop za 2. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





