Ljubavni horoskop za 5. oktobar: Vage uživaju u harmoniji, Blizanci upoznaju srodnu dušu ali spremaju se problemi

Ljubavni horoskop za 5. oktobar 2025. godine

Ovan

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.

Bik

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu. Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.

Blizanci

Ako ste slobodni, spremite se za nova ljubavna iskušenja. Moguće je da ćete na poslu, ili zahvaljujući kolegama upoznati nekog ko će vas osvojiti na prvi pogled i bukvalno ostaviti bez daha. Zbog razlike u vaspitanju, obrazovanju ili društvenom statusu, mogući su problemi na početku jer ćete nesigurnost skrivati temperamentnim istupanjem i agresivnim nametanjem svojih stavova. Pazite samo da takvim ponašanjem tu osobu ne oterate, pre nego što bilo šta sa njom započnete. Srećom, zvezde su na vašoj strani, pa kada malo "smanjite doživljaj", vaš odnos će se harmonizovati, a vi ćete imate utisak kao da živite u bajci. Ako ste u vezi, moraćete da balansirate između partnera i roditelja, jer neće biti zadovoljni vašim izborom. Onima koji su u braku porodični pritisak i obaveze delovaće neizdrživo. Ne brinite, i to će proći. Ne donosite ishitrene odluke.

Rak

Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim emotivnim odnosima. Imaćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi rečima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspeti.



Lav

Ako ste u vezi: Sa bračnim ili emotivnim partnerom ćete moći da se usaglasite oko svega što je važno da bi vaš odnos funkcionisao bez većih teškoća. Mada nećete biti u mogućnosti da sa partnerom provodite onoliko vremena koliko biste želeli, vreme koje utrošite na druge stvari pokazaće se korisnim za oboje, jer će vam doneti materijalnu korist na duži rok. Biće vam potrebna podrška i razumevanje od strane voljene osobe, na šta nećete nailaziti uvak kada vam zatreba ali će ipak u najvažnijim trenucima partner biti uz vas. Potrebno je da poradite na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, jer ćete imati povoljne okolnosti u vezi toga, što će doprineti skladnijom odnosima izmađu vas dvoje.

Ako ste slobodni: Biće vam teško da priđate osobi koja vas već duže vreme privlači jer nećete biti sigurni kako da se postavite i da li će vaš nastup biti uspešan. Kada se konačno odlučite da to učinite, shvatićete da je ta osoba zainteresovana za nekog drugog ili je nedavno ušla u vezu. Nakon toga ćete se naći na meti osobe koja je u vas zaljubljena i koja će vas proganjati i pokušavati da vas uveri kako vam je idealni partner. Vama će to biti suviše, a potencijalni udvarač vas neće ni privlačiti.

Devica

Ukoliko imate potrebu da donesete neku bitnu odluku kada je vaš emotvni život u pitanju, najbolje bi bilo da sa time strpljivo sačekate i da ostavite stvari kakve trenutno jesu. Zvezde vam nisu dovoljno naklonjenije, zbog čega je moguće da će vaši planovi krenuti “lošim” putem ili da se neće ostvariti ono što želite. Malo strpljenja i više razumevanja i razmišljanja, će vam ukazati kada je najbolji trenutak za njihovo sprovođenje.

Vaga

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

Škorpija

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Strelac

Delujete napeto u ljubavnom odnosu, ne dopada Vam se psihološki pritisak koji osećate i iritira Vas partnerovo ponašanje. Zbog emotivne nesigurnosti imate potrebu da proveravate svog partnera, pokušavate da utvrdite sličnosti i razlike koje Vas udaljavaju. Proverite svoje emotivne sumnje na vreme i preuzmite inicijativu. Ukoliko ste slobodni, neko će Vas šarmirati svojom atraktivnom pojavom ili neobičnim stilom udvaranja. Izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavljate »stroge uslove«, koje neko ne može da ispuni.

Jarac

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Vodolija

Ako ste u vezi: Bićete puni inicijative i stalno u pokretu, čime ćete pozitivno uticati na vašeg bračnog ili emotivnog partnera. Umećete da u vašu vezu unesete dinamiku i da ispunite svaki zajednički trenutak. Vaši predlozi će većinom biti prihvaćeni sa oduševljenjem. Vaš partner će vam se prepuštati i dopuštaće vam da predvodite i inicirate zajedničke aktivnosti, ali budite pažljivi da ne preterate u inicijativi. Dopustite vašem partneru da povremeno preuzima vođstvo, predlaže zajedničke trenutke, vodi glavu reč. Ako budete nastojali da se bude po vašem, doći će do neprijatne svađe u drugom delu meseca.

Ako ste slobodni: Počećete da privlačite osobe suprotnog pola poput magneta. Delovaćete izuzetno harizmatično, što će povećati vašu popularnost i doneti vam brojne šanse za ulazak u novu emotivnu vezu. Kako će i vaša strastvenost biti pojačana, moguće je da vam se dogodi i nekoliko prolaznih avantura pre nego što se odlučite za osobu sa kojom biste započeli ozbiljnu vezu. Čuvajte se pojačanih strasti jer biste mogli da se zaljubite u osobu sa kojom nećete imati sreće u ljubavi.

Ribe

Vaš emotivni zanos je u silaznoj fazi. Trenutno ni ne razmišljate o ljubavi, a partnera doživljavate kao prijatelja. Interesantno je da nikome od vas to ni najmanje ne smeta. Prihvatili ste oboje vašu vezu kao nešto što se manje-više podrazumeva. To je ipak potencijalno vrlo opasna situacija, jer možete se nesvesno vezati za nekog ko vam nikako ne odgovara kao osoba i partner. Iako ste fokusirani na mnoge druge životne probleme, ne bi trebalo da situaciju u ljubavi prepustite slučaju. Bilo bi dobro da sa partnerom porazgovarate ovih dana o tome kako vidite vašu vezu u budućnosti. Slobodne osobe su u sličnoj poziciji. Ne razmišljate o ljubavi. Niko i ništa vas ne pokreće. Rukovodite se osnovnim instinktima. Jedno veče ste sa jednim partnerom, a sutra sa drugim. Najgore od svega je što ni vi u tome ne vidite ništa loše, pa samim tim i ne činite ništa da se situacija promeni.

