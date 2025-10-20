Horoskop za 20. oktobar: Ovan zna da srećan čovek nikad ne stari, tako se i ponaša, Blizanci nezadovoljni poslom

Horoskop za 20. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.

Posao:

Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Bik

Ljubav:

Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.

Posao:

Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Očekuje Vas emotivno zadovoljstvo koje će Vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu.Posao:Ne dopadaju Vam se nečije ideje. Umete da smislite pametno rešenje i prigodno objašnjenje za saradnike.Zdravlje:Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi.

Ljubav:

Nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je »provereno«.

Posao:

Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Lav

Ljubav:

Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Prati Vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a Vama upornost.Posao:Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Ljubav:

Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.

Posao:

Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.

Zdravlje:

Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.

Škorpija



Ljubav:

Partner ne obraća pažnju na Vaše komentare, imate utisak da Vas drži po strani u odnosu na neke »tajne planove«.

Posao:

Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije Vaš primarni cilj. Ne možete da utičete na nečije ponašanje.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.Posao:Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.Zdravlje:Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam šetnja.

Ljubav:

Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.

Posao:

Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.

Vodolija

Ljubav:

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.

Posao:

Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Ribe

Ljubav:



Odgovorite na nečiju molbu i promenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje Vam je stalo.Posao:Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve.Zdravlje:Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.