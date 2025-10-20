Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 20. oktobar: Ovan zna da srećan čovek nikad ne stari, tako se i ponaša, Blizanci nezadovoljni poslom

Autor: | 20/10/2025

Horoskop za 20. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.
Posao:
Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Bik

Ljubav:
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.

Blizanci

Ljubav:

Očekuje Vas emotivno zadovoljstvo koje će Vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu.
Posao:
Ne dopadaju Vam se nečije ideje. Umete da smislite pametno rešenje i prigodno objašnjenje za saradnike.
Zdravlje:
Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi.
 

Rak

Ljubav:
Nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je »provereno«.
Posao:
Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost.
Zdravlje: 
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Lav 

Ljubav:
Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.
Zdravlje: 
Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Devica

Ljubav:

Prati Vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a Vama upornost.
Posao:
Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje: 
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vaga

Ljubav:
Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje: 
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.

Škorpija


Ljubav:
Partner ne obraća pažnju na Vaše komentare, imate utisak da Vas drži po strani u odnosu na neke »tajne planove«.
Posao:
Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije Vaš primarni cilj. Ne možete da utičete na nečije ponašanje.
Zdravlje: 
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Strelac

Ljubav:

Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. 
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam šetnja.

Jarac

Ljubav:
Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo. 
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.

Vodolija

Ljubav:
Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja. 
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Ribe

Ljubav:

Odgovorite na nečiju molbu i promenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje Vam je stalo.
Posao:
Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve. 
Zdravlje:
Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.

Horoskop za 20. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

