Horoskop za 20. oktobar: Ovan zna da srećan čovek nikad ne stari, tako se i ponaša, Blizanci nezadovoljni poslom

Horoskop za 20. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.
Posao:
Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.
Bik
Ljubav:
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.
Pročitajte Nedeljni horoskop do 20. oktobra - Bik pokušava nemoguće u ljubavi, Devicu će neko preduhitriti u poslovnoj ideji
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ne dopadaju Vam se nečije ideje. Umete da smislite pametno rešenje i prigodno objašnjenje za saradnike.
Zdravlje:
Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi.
Rak
Ljubav:
Nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je »provereno«.
Posao:
Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Horoskop za 20. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na Vašu koncentraciju ili da Vas neko »ulovi« u zamku.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Vaga
Ljubav:
Morate imati dovoljno strpljenja za svoju porodicu, kao i za različite probleme sa kojima se suočava voljena osoba.
Posao:
Nemojte dozvoliti da u Vama prevlada sujeta ili poriv za trijumfom. Budite realni.
Zdravlje:
Izbegavajte različita psihofizička opterećenja.
Škorpija
Ljubav:
Partner ne obraća pažnju na Vaše komentare, imate utisak da Vas drži po strani u odnosu na neke »tajne planove«.
Posao:
Dokazivanje pravde u ovom trenutku nije Vaš primarni cilj. Ne možete da utičete na nečije ponašanje.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.
Horoskop za 20. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam šetnja.
Jarac
Ljubav:
Prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdraviji način života.
Vodolija
Ljubav:
Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve.
Zdravlje:
Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.
Horoskop za 20. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 20. oktobar: Ovnovi, rasteretite se suvišnih briga; Ribe, posvetite se stvarima koje pozitivno utiču na vaše raspoloženje
Horoskop za 20. oktobar 2022. godine
20/10/2022Saznajte više
Horoskop za 20. oktobar: Škorpije, zvezde su vam naklonjene, iskoristite priliku za poslovnu akciju
Horoskop za 20. oktobar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
20/10/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 20. oktobar: Ovan zna da srećan čovek nikad ne stari, tako se i ponaša, Blizanci nezadovoljni poslom
Horoskop za 20. oktobar 2025. godine
20/10/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 19. oktobar: Ovna čeka neobično poznanstvo, dok su dva znaka na emotivnom testu
Ljubavni horoskop za 19. oktobar 2025. godine
19/10/2025Saznajte više
Horoskop za 18. oktobar: Rakovima je danas nesporazum srednje ime, Devica treba da uspori svoj ubrzani ritam
Horoskop za 18. oktobar 2025. godine
18/10/2025Saznajte više
Horoskop za 17. oktobar: Raka emotivni partner ne razume, Vodolija ulazi u konflikt na poslu
Horoskop za 17. oktobar 2025. godine
17/10/2025Saznajte više
Horoskop za 16. oktobar: Riba ubija ljubav pesimizmom, Lav nema konkurenciju na poslu
Horoskop za 16. oktobar 2025. godine
16/10/2025Saznajte više
Horoskop za 15. oktobar: Vodolije, ne budite tako stroge prema partneru! Lav ulazi u poslovni konflikt
Horoskop za 15. oktobar 2025. godine
15/10/2025Saznajte više
Komentari (0)