Horoskop za 26. septembar: Sreća je na strani Jarčeva, Bika čeka stresan dan na poslu

Horoskop za 26. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.

Posao: Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.

Zdravlje: Prijaće vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.

Bik

Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Blizanci

Ljubav: Trenutno, ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama podstiču emotivnu nelagodnost.

Posao: Potreban vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procene novih poslovnih prilika.

Zdravlje: Prijaće Vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.

Rak

Ljubav: Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.

Posao: Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o vašem uspehu ili u vašu korist.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili neka sportska aktivnost.

Lav

Ljubav: Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Važno je da osetite emotivnu toplinu u nečijem društvu.

Posao: Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-finansijske prirode, ali to ne treba bitno da utiče na vašu koncentraciju.

Zdravlje: Nema razloga za preteranu zabrinutost.

Devica

Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja

Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.

Vaga

Ljubav: Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.

Posao: Neko osporava vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.

Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu.

Posao: Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.

Zdravlje: Prijaće vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.

Strelac

Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da vas oraspoloži u pravom trenutku.

Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Jarac

Ljubav: Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.

Posao: Neko potvrđuje vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.

Zdravlje: Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.

Vodolija

Ljubav: Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedeti na svojim osećanjima i pažnji.

Posao: U rešavanju poslovnih dilema upotrebite svoje intelekutalne sposobnosti, važno je da demonstrirate znanje i paktična rešenja.

Zdravlje: Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije

Ribe

Ljubav: Ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema. Insistirajte na svojim emotivnim potrebama.

Posao: Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju.

Zdravlje: Uživajte u lepim stvarima, opustite se.

Horoskop za 26. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










