Horoskop za 26. septembar: Sreća je na strani Jarčeva, Bika čeka stresan dan na poslu

Horoskop za 26. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.
Posao: Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.
Zdravlje: Prijaće vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.
Bik
Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Blizanci
Ljubav: Trenutno, ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama podstiču emotivnu nelagodnost.
Posao: Potreban vam je dodatni oprez u susretu sa saradnicima i prilikom procene novih poslovnih prilika.
Zdravlje: Prijaće Vam aktivan odmor i više sati zdravog sna.
Rak
Ljubav: Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.
Posao: Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o vašem uspehu ili u vašu korist.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili neka sportska aktivnost.
Lav
Ljubav: Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Važno je da osetite emotivnu toplinu u nečijem društvu.
Posao: Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-finansijske prirode, ali to ne treba bitno da utiče na vašu koncentraciju.
Zdravlje: Nema razloga za preteranu zabrinutost.
Devica
Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja
Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.
Vaga
Ljubav: Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se.
Posao: Neko osporava vaš poslovni ugled, što dodatno otežava dogovor. Budite uporni u svojim namerama.
Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Škorpija
Ljubav: Voljena osoba ima različite prigovore na vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju opomenu.
Posao: Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.
Zdravlje: Prijaće vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.
Strelac
Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da vas oraspoloži u pravom trenutku.
Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.
Jarac
Ljubav: Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.
Posao: Neko potvrđuje vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.
Zdravlje: Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.
Vodolija
Ljubav: Partner od vas očekuje originalan nastup i određene zavodničke manire. Nemojte štedeti na svojim osećanjima i pažnji.
Posao: U rešavanju poslovnih dilema upotrebite svoje intelekutalne sposobnosti, važno je da demonstrirate znanje i paktična rešenja.
Zdravlje: Prati vas sjajno raspoloženje i imate dovoljno energije
Ribe
Ljubav: Ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema. Insistirajte na svojim emotivnim potrebama.
Posao: Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju.
Zdravlje: Uživajte u lepim stvarima, opustite se.
Horoskop za 26. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
