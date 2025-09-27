Horoskop za 27. septembar: Ribe prihvataju mudar savet, jedan znak ne želi pomirenje, raskid je neminovan

Horoskop za 27. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Prati Vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled u Vama podstiču lavinu pozitivne energije i osećanja.

Posao:

Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku.

Zdravlje:

Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav:

Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mesto.

Posao:

Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate kondiciju.

Blizanci





Rak

Ljubav:Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.Posao:Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.Zdravlje:Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Ljubav:

Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.

Posao:

Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.

Lav

Ljubav:

Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Devica

Ljubav:



Vaga

Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.Posao:Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.Zdravlje:Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Ljubav:

Imate utisak da Vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.

Posao:

Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na Vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:

Delujete uznemireno. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.Posao:Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.Zdravlje:Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.

Ljubav:

Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.

Posao:

Vazno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite mastu.

Vodolija

Ljubav:

Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.

Posao:

Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zdravlje:

Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Ribe

Ljubav:



Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.Posao:Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.Zdravlje:Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.