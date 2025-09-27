Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 27. septembar: Ribe prihvataju mudar savet, jedan znak ne želi pomirenje, raskid je neminovan

Autor: | 27/09/2025

Horoskop za 27. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Prati Vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled u Vama podstiču lavinu pozitivne energije i osećanja.
Posao:
Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku.
Zdravlje:
Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav: 
Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi, sve će doći na svoje mesto.
Posao:
Suviše forsirate lične ciljeve, tako da Vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate kondiciju.

Blizanci 


Ljubav: 
Partner deluje vrlo podsticajno i ume da preusmeri Vaše misli u pozitivnom pravcu. Nema razloga za dodatnu zabrinutost.
Posao:
Zamerke koje Vam neko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj. Ako je reč o različitim stavovima, potrebno je da usaglasite poslovne interese.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh.

Rak

Ljubav: 
Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.
Posao:
Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.

Lav

Ljubav: 
Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Devica

Ljubav: 

Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga Vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao:
Dogovor sa jednom osobom Vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje:
Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Vaga

Ljubav: 
Imate utisak da Vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.
Posao:
Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na Vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: 
Delujete uznemireno. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.

Strelac

Ljubav: 

Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.
Posao:
Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.

Jarac

Ljubav: 
Nema razloga za emotivnu nesigurnost, osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje.
Posao:
Vazno je da primenjujete uspešne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Pokrenite mastu.

Vodolija

Ljubav: 
Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.
Posao:
Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.
Zdravlje:
Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Ribe

Ljubav: 

Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.
Posao:
Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

