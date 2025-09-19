Pomračenje Sunca u Devici 21. septembra donosi lepe vesti: Za 3 znaka stiže sudbinska ljubav

Pomračenje Sunca u Devici očekuje nas 21. septembra. Dok Sunce prelazi u Vagu, a Mars ulazi u Škorpiju, otvara se prostor za romantične varnice koje će na poseban način obeležiti ovu sezonu.

Astrolozi predviđaju da će tri znaka osetiti talas energije koja će ih podsetiti da ljubav pronađe put kada se najmanje nadamo.

Bik, Rak i Ribe uživaće u lepim dešavanjima na emotivnom planu.

Bik

Bikovi, poznati ste po svojoj postojanosti, nežnosti i hedonizmu. Upravo zbog toga ovaj period kao da je krojen za vas. Sada jasnije nego ikad znate šta želite od ljubavi i partnerstva. Standardi koje postavljate nisu više samo puka želja – spremni ste da ih živite. Da biste to postigli, biće potrebno da zakoračite izvan svoje zone komfora.

Otvorite se za nova poznanstva, osvežite svoj profil na aplikacijama za upoznavanje ili jednostavno dozvolite sebi da budete viđeni. Pomračenje vam daje priliku da prepoznate tačno kakvu osobu želite kraj sebe i da sa samopouzdanjem krenete ka toj slici ljubavi. Drazen Zigic/Shutterstock

Rak

Dragi Rakovi, vi ste znak koji bezrezervno daruje ljubav, ali sada dolazi vreme da naučite i da je tražite zauzvrat. Ključ leži u iskrenoj komunikaciji. Nebo vam otvara mogućnost da jasno izrazite svoja osećanja i potrebe, a upravo to može da probudi novu iskru sa osobom koja vam se dopada.

Prestajte da stavljate druge ispred sebe i da gasite sopstveno svetlo zarad mira u vezi. Autentičnost je ono što vas sada čini privlačnim. Razgovori koje budete vodili u ovom periodu mogu iznedriti duboku povezanost i stvoriti osećaj mira i pripadnosti – baš ono za čim vaše srce oduvek teži.

Ribe

Ribe su večiti sanjari, one koje i najobičniji trenutak pretvaraju u bajku. Ovog puta, vaša romantika dobija posebno mesto pod svetlom pomračenja. Setite se starih osećanja, dozvolite sebi da se podsetite na trenutke koji su nekada budili leptiriće – baš tu leži prilika da obnovite plamen ljubavi.

Bilo da šetate stazama uspomena sa nekim posebnim ili se ponovo otkrivate u postojećoj vezi, ovo je trenutak da oživite srce. Pomračenje 21. septembra poziva vas da se ponovo zaljubite – bilo u partnera, u novi susret ili u samu magiju ljubavi. Ponekad je dovoljno malo pažnje i nežnosti da ono što imate postane večno.









