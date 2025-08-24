Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 24. avgust: Lav u žustroj svađi sa partnerom, Vagu muče zdravstveni problemi

Horoskop za 24. avgust: Lav u žustroj svađi sa partnerom, Vagu muče zdravstveni problemi

Autor: | 24/08/2025

0

Horoskop za 24. avgust godine

Ovan

Ljubav:
Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.
Posao:
Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.

Bik


Ljubav:
Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između Vas i partnera podseća na unapred “režiranu predstavu”.
Posao:
Primećujete da neko ima negativan uticaj na Vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i odmor.

Pročitajte Sezona Device počinje! Od 23. avgusta tri znaka čekaju životne promene

Blizanci


Ljubav:
Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
 

Rak

Ljubav:
Svoju energiju i vreme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti Vaša očekivanja.
Posao:
Sve ima svoj »vek trajanja«, a Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i opuštanje.
 

Horoskop za 24. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav


Ljubav:
Ne možete da promenite nečije mišljenje ili odluku. Nema potrebe da izgovarate »teške reči« pred voljenom osobom.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor u rešavanju nekih spornih situacija. Važno je da procenite najbolji trenutak za poslovnu akciju.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka omiljena zabava, kao recept za dobro raspoloženje.
 

Devica


Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koja imate.
Posao:
Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.
Zdravlje:
Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.
 

Vaga

Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
 

Škorpija


Ljubav:
Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.
Posao:
Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
 

Horoskop za 24. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac


Ljubav:
Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.
Posao:
Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje Vam objektivna procena.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
 

Jarac


Ljubav:
Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.
Posao:
Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
 

Horoskop za 24. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija


Ljubav:
Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.
Posao:
Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.
 

Ribe


Ljubav:
Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
 

Horoskop za 24. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić pixabay via pexels

Slične Vesti

Tagovi: horoskop horoskop za 24. avgust 2025. godine horoskop za 24. avgust dnevni horoskop za 24. avgust

Pročitajte još

Najnovije vesti