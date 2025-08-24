Horoskop za 24. avgust: Lav u žustroj svađi sa partnerom, Vagu muče zdravstveni problemi

Horoskop za 24. avgust godine

Ovan

Ljubav:

Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.

Posao:

Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Bik



Ljubav:

Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između Vas i partnera podseća na unapred “režiranu predstavu”.

Posao:

Primećujete da neko ima negativan uticaj na Vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija i odmor.





Blizanci





Rak

Ljubav:Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.Posao:Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.Zdravlje:Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Ljubav:

Svoju energiju i vreme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti Vaša očekivanja.

Posao:

Sve ima svoj »vek trajanja«, a Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija i opuštanje.



Lav



Ljubav:

Ne možete da promenite nečije mišljenje ili odluku. Nema potrebe da izgovarate »teške reči« pred voljenom osobom.

Posao:

Očekujete pozitivan odgovor u rešavanju nekih spornih situacija. Važno je da procenite najbolji trenutak za poslovnu akciju.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka omiljena zabava, kao recept za dobro raspoloženje.



Devica





Vaga

Ljubav:U susretu sa voljenom osobom važno je da tačno definišete svoje emotivne želje i spektar interesovanja koja imate.Posao:Neko u Vama podstiče sumnju. Ipak, previše diskrecije sa Vaše strane ostavlja negativan utisak na okolinu.Zdravlje:Prijaće Vam nečija blizina ili naklonost, kao pozitivan podsticaj.

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.



Škorpija



Ljubav:

Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.

Posao:

Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.



Strelac





Jarac

Ljubav:Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.Posao:Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje Vam objektivna procena.Zdravlje:Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.



Ljubav:

Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.

Posao:

Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.



Vodolija



Ljubav:

Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.

Posao:

Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.

Zdravlje:

Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.



Ribe





Ljubav:Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.Posao:Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilnu ishranu.









