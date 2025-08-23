Horoskop za 23. avgust: Ribe deluju tajanstveno, Strelčeve brine loš predosećaj

Horoskop za 23. avgust godine
Ovan
Ljubav: Važno je da pažljivo birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom. Sve može da se saopšti na neki suptilniji način.
Posao: Delujete optimistično i ocekujete pozitivne odgovore. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da vas neko preduhitri.
Zdravlje: Nemojte precenjivati lične mogućnosti, opustite se.
Bik
Ljubav: Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o vašem raspoloženju.
Posao: Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.
Zdravlje: Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.
Blizanci
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate teatralno u društvu voljene osobe. Prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedničkim potrebama.
Posao: Važno je da odaberete situaciju koja paralelno ispunjava vaša duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi.
Rak
Ljubav: Nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu.
Posao: Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definiše zajednička pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje: Izbegavajte nezdravu ishranu ili preterano konzumiranje cigareta i alkohola.
Lav
Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.
Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.
Devica
Ljubav: Pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost i volju.
Posao: Saradnici ne ispunjavaju svoj deo obaveza, što se automatski odražava na zajednički uspeh i vašu motivaciju.
Zdravlje: Uživajte uz sadržaje koji vas opuštaju i relaksiraju.
Vaga
Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao: Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju.
Škorpija
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, nema razloga da uporno insistirate na nekim sporednim događajima. Imate različita viđenja.
Posao: Konsultujete svoje saradnike, pre nego što donesete neku zvaničnu odluku. Više glava može da smisli bolje rešenje.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili susret sa prijateljima.
Strelac
Ljubav: Brinu vas emotivne dileme ili loš predosećaj koji imate u vezi sa jednom bliskom osobom.
Posao: Postoje situacije koje ne možete rešavati samostalno. Uspešni rezultati podrazumevaju timski rad i poverenje.
Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Jarac
Ljubav: Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao: Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.
Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.
Posao: Preterujete u različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju vas negativni komentari ili nečije negodovanje.
Zdravlje: Delujete napeto, prijaće vam psihološko opuštanje.
Ribe
Ljubav: U momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta vaše misli.
Posao: Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate.
Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem.
