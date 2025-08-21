Horoskop za 21. avgust: Vodolije, ne tražite nemoguće na poslu, Biku se sprema neočekivano putovanje

Horoskop za 21. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.

Ovan

Ljubav:

Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.

Posao:

Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.



Bik

Ljubav:



Blizanci

Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.Posao:Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.Zdravlje:Usmerite misli u pozitivnom pravcu.



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke »usnule« želje i emocije.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.



Rak

Ljubav:

Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.

Posao:

Informacije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.



Horoskop za 21. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav





Devica

Ljubav:Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.Posao:Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.

Ljubav:

Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.

Posao:

Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da Vas neko usporava.

Zdravlje:

Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.



Vaga



Ljubav:

Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.

Posao:

Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.



Škorpija

Ljubav:



Horoskop za 21. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.Posao:Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.Zdravlje:Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.

Ljubav:

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.

Posao:

Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.



Jarac

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.

Posao:

Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.

Vodolija





Ribe

Ljubav:Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.Posao:Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.Zdravlje:Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.



Ljubav:

Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osećanja, kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud.

Posao:

Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Delujete konfuzno.

Zdravlje:

Primenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prijaće Vam.

Horoskop za 21. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









