Horoskop za 21. avgust: Vodolije, ne tražite nemoguće na poslu, Biku se sprema neočekivano putovanje

Horoskop za 21. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.
Ovan
Ljubav:
Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.
Posao:
Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.
Bik
Ljubav:
Posao:
Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.
Zdravlje:
Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
Blizanci
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke »usnule« želje i emocije.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.
Rak
Ljubav:
Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.
Posao:
Informacije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.
Lav
Ljubav:
Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.
Posao:
Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
Devica
Ljubav:
Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.
Posao:
Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da Vas neko usporava.
Zdravlje:
Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.
Vaga
Ljubav:
Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.
Posao:
Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Strelac
Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Jarac
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom bolje je da prihvatite utešnu varijantu, iako to nije svojstveno Vašoj ćudi i temperamentu.
Posao:
Postupite po svojoj savesti, važno je da ispoštujete zajednički dogovor ili utvrđena pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
Vodolija
Ljubav:
Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Ribe
Ljubav:
Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osećanja, kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud.
Posao:
Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Delujete konfuzno.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prijaće Vam.
Horoskop za 21. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
