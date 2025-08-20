Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 20. avgust: Škorpija konačno izlazi iz minus faze, Vodolija pakuje kofere

Autor: | 20/08/2025

Horoskop za 20. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.

Ovan

Ljubav: 
Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.
Posao:
Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.
 

Bik

Ljubav:

Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od »skupih poklona«.
Posao:
Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.
Zdravlje: 
Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.

Blizanci

Ljubav:
Ulazak u neku »zabranjenu zonu«, ali i poriv za avanturom može da Vas razočara.
Posao:
Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim Vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe strpljivost i samokontrolu.

Rak

Ljubav:
Nema potrebe da se ponašate suviše strogo ili hirovito prema voljenoj osobi, pokažite više nežnosti i razumevanja u svakom pogledu.
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima ili da jasno definiše zajednička pravila u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Izbegavajte nezdravu ishranu ili preterano konzumiranje cigareta i alkohola.
 

Lav

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Devica

Ljubav:
Susret sa jednom osobom za Vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Na žalost, taj vrhunac brzo prolazi.
Posao:
Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled. 
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu.

Vaga

Ljubav:
Imate loš predosećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Delujete napeto i sumnjičavo.
Posao:
Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.

Škorpija

Ljubav:

Latentna nesigurnost koju osećate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlučno suprotstavite jednoj bliskoj osobi.
Posao:
Potrebno je da realno procenite situaciju na poslovnoj sceni. Delujete oprezno i ne verujte u sve što vidite ili čujete u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije u kojima osećate psihološki pritisak.

Strelac

Ljubav:
Svet oko Vas izgleda mnogo bolje ili lepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu.
Posao:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Razmislite kome treba da se obratite za podršku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Jarac

Ljubav:
Partner ima poverenje u Vaše sposobnosti i prepušta Vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da Vas neko previše obavezuje.
Posao:
Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje. 
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Vodolija

Ljubav:

U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.
Posao:
Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam.

Ribe

Ljubav:
Ako želite da sve funkcioniše na besprekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom.
Posao:
Sačuvajte optimističko raspoloženje, važno je da pratite poslovni trend koji Vam omogućava širu afirmaciju među saradnicima.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom i delujete podsticajno na okolinu.

Horoskop za 20. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

