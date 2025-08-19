Horoskop za 19. avgust: Vaga podstiče sumnju kod partnera, Blizanci u poslovnoj nedoumici

Horoskop za 19. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred nama.

Ovan

Ljubav:

Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.

Posao:

Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.

Zdravlje:

Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.



Bik

Ljubav:



Blizanci

Voljena osoba ume da Vas ostavi u ubeđenju, kao da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.Posao:Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, a Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.Zdravlje:Prijaće Vam psihofizička relaksacija i opuštanje.

Ljubav:

Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.

Posao:

Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.



Rak

Ljubav:

Pokušavate da odložite susret sa jednom osobom, ali to je samo privremeno rešenje. Suočavanje sa istinom donosi olakšanje.

Posao:

Potrudite se da Vaši saradnici prihvate realna objašnjenja i okolnosti koje utiču na zajednički uspeh.

Zdravlje:

Sačuvajte samopouzdanje, prijaće Vam kreativan odmor.



Horoskop za 19. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:



Devica

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.Posao:Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.Zdravlje:Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Ljubav:

Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.

Posao:

Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.

Zdravlje:

Prijaće Vam zabavni sadržaji.



Vaga

Ljubav:

Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.

Posao:

Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.

Zdravlje:

Prijaće Vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.



Škorpija

Ljubav:



Horoskop za 19. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Važno je da učinite ono što osećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.Posao:Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.Zdravlje:Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.

Ljubav:

Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.

Posao:

Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.



Jarac

Ljubav:

Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak i novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva Vaša očekivanja.

Posao:

Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida poslovne saradnje. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati čvrstog sna, obratite pažnju na snove.



Vodolija

Ljubav:



Ribe

Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.Posao:Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.Zdravlje:Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.

Ljubav:

Neko ume snažno da ustalasa Vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.

Posao:

Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.

Zdravlje:

Izbegavajte različite izazove koji Vas psihički opterećuju.



Horoskop za 19. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









