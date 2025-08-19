Horoskop za 19. avgust: Vaga podstiče sumnju kod partnera, Blizanci u poslovnoj nedoumici

Horoskop za 19. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred nama.
Ovan
Ljubav:
Obratite pažnju na osobu koja Vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.
Posao:
Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko Vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje:
Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Posao:
Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, a Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija i opuštanje.
Blizanci
Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.
Rak
Ljubav:
Pokušavate da odložite susret sa jednom osobom, ali to je samo privremeno rešenje. Suočavanje sa istinom donosi olakšanje.
Posao:
Potrudite se da Vaši saradnici prihvate realna objašnjenja i okolnosti koje utiču na zajednički uspeh.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje, prijaće Vam kreativan odmor.
Lav
Ljubav:
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.
Devica
Ljubav:
Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao:
Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje:
Prijaće Vam zabavni sadržaji.
Vaga
Ljubav:
Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.
Posao:
Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.
Zdravlje:
Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.
Strelac
Ljubav:
Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.
Posao:
Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.
Jarac
Ljubav:
Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak i novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva Vaša očekivanja.
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida poslovne saradnje. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati čvrstog sna, obratite pažnju na snove.
Vodolija
Ljubav:
Posao:
Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.
Ribe
Ljubav:
Neko ume snažno da ustalasa Vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.
Posao:
Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.
Zdravlje:
Izbegavajte različite izazove koji Vas psihički opterećuju.
Horoskop za 19. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
