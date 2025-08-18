Horoskop za 17. avgust: Lav mora da pronađe novo poslovno rešenje, Devica očajna zbog partnera, vidi da nešto skriva

Horoskop za 18. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred nama.

Ovan

Ljubav: Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.

Posao: Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.

Zdravlje: Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.

Bik

Ljubav: Vaša pojava ili stil deluju izazovno na voljenu osobu, što predstavlja dobar ljubavni predznak. Prijaće Vam nečije blisko društvo.

Posao: Ukoliko Vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.

Zdravlje: Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Blizanci

Ljubav: Brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da Vam poverava misli. Ali, postupci dovoljno govore o nečijim osećanjima.

Posao: Bez obzira na Vašu intelektualnu snalažljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu poslovnu procenu.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Rak

Ljubav: Imate utisak da partner uporno prikriva izvesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao: Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspeh, ne budite nepravedni prema osobi čije namere ne poznajete dovoljno.

Zdravlje: Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.

Horoskop za 18. jul 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mesto, budite strpljivi.

Posao: Razmislite o korekciji poslovnih pravila, potrebno Vam je novo i efikasnije rešenje.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, konzumirajte više vitamina.

Devica

Ljubav: Partner ne želi lako da se odrekne planova koje ima. Ali, neko mora prvi da popusti. Budite mudri.

Posao: Susret sa jednom osobom na Vas deluje intrigantno, zbog toga ne uspevate da prikrijete svoje neraspoloženje i zabrinutost.

Zdravlje: Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.

Posao: Neko Vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje Vas dodatno zamaraju.

Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Škorpija

Ljubav: Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.

Posao: Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.

Zdravlje: Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.

Horoskop za 18. jul 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.

Posao: Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.

Jarac

Ljubav: Ukoliko Vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju Vas vezuju slična interesovanja.

Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.

Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Vodolija

Ljubav: Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.

Posao: Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Ribe

Ljubav: Nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno »nametljivi« ili nezaobilazni.

Posao: Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan uticaj na Vaše poslovne planove.

Zdravlje: Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.

Horoskop za 18. jul 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









