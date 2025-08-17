Horoskop za 17. avgust: Rak zrači entuzijazmom, Devicu pogađa nečije ponašanje

Horoskop za 17. avgust godine

Ovan

Ljubav: Smeta vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.

Posao: Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Bik

Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao: Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.

Zdravlje: Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju

Blizanci

Ljubav: Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.

Posao: Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte loše navike.

Rak

Ljubav: Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od skupih poklona.

Posao: Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.

Zdravlje: Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na vaše raspoloženje.

Horoskop za 17. jul 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.

Posao: Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.

Zdravlje: Emotivna afirmacija pozitivno deluje na vaše raspoloženje i motivaciju.

Devica

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Vaga

Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu.

Posao: Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rešavanju zajedničkog problema. Potrebno je da osmislite dobar plan.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju, opustite se.

Škorpija

Ljubav: Kompromis je dobro rešenje pod uslovom da dobijate maksimum pažnje koju partner može da vam pruži.

Posao: Razmislite o promeni uslova u poslovnoj saradnji, upotrebite autoritet u odlučujućem trenutku.

Zdravlje: Izbegavajte intrigantne situacije koje vas uznemiravaju.



Horoskop za 17. jul 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Važno je da učinite ono što osećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.

Posao: Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.

Zdravlje:Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.

Jarac

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.

Posao: Neko osporava vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.

Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.



Horoskop za 17. jul 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom, prikrivanjem istine samo odlažete rešavanje problema. Postupite po svojoj savesti.

Posao: Neko kritikuje vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.

Ribe

Ljubav: Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.

Posao: Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Horoskop za 17. jul 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









