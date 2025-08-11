Dnevni horoskop za 11. avgust: Blizanci, oprez u saobraćaju; Lavovi, sačuvajte samopouzdanje

Horoskop za 11. avgust godine
Ovan
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da poboljšate odnos sa poslovnim partnerima, prihvatite nečiji savet i promenite svoju strategiju.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Bik
Ljubav:
Posao:
Neko kritikuje Vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.
Blizanci
Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.
Posao:
Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.
Rak
Ljubav:
Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Lav
Ljubav:
Posao:
Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
Devica
Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.
Vaga
Ljubav:
Važno je da pažljivo birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom. Sve može da se saopšti na neki suptilniji način.
Posao:
Delujete optimistično i ocekujete pozitivne odgovore. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da Vas neko preduhitri.
Zdravlje:
Nemojte precenjivati lične mogućnosti, opustite se.
Škorpija
Ljubav:
Posao:
Delujete dinamično i saradnici teže prate Vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite.
Zdravlje:
Prijaće Vam opuštanje i više sati zdravog sna.
Strelac
Ljubav:
Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.
Posao:
Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.
Jarac
Ljubav:
Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.
Vodolija
Ljubav:
Posao:
Potrudite se da pravilno razgraničite svoje obaveze od interesa koji Vas vezuju za određene saradnike. Ne treba da trpite nečiju samovolju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak ili šetnja.
Ribe
Ljubav:
Partner ne može da Vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao:
Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Horoskop za 11. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
