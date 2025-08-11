Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Dnevni horoskop za 11. avgust: Blizanci, oprez u saobraćaju; Lavovi, sačuvajte samopouzdanje

Dnevni horoskop za 11. avgust: Blizanci, oprez u saobraćaju; Lavovi, sačuvajte samopouzdanje

Autor: | 11/08/2025

0

Horoskop za 11. avgust godine

Ovan

Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da poboljšate odnos sa poslovnim partnerima, prihvatite nečiji savet i promenite svoju strategiju.

Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.

Bik

Ljubav: 

U susretu sa bliskom osobom, prikrivanjem istine samo odlažete rešavanje problema. Postupite po svojoj savesti.
Posao:
Neko kritikuje Vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.

Pročitajte Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine

Blizanci

Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.
Posao:
Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.
Zdravlje: 
Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.

Rak

Ljubav:
Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.
Posao:
Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Horoskop za 11. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: 

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao:
Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.

Devica

Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje: 
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Vaga

Ljubav:
Važno je da pažljivo birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom. Sve može da se saopšti na neki suptilniji način.
Posao:
Delujete optimistično i ocekujete pozitivne odgovore. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da Vas neko preduhitri.
Zdravlje:
Nemojte precenjivati lične mogućnosti, opustite se.

Škorpija

Ljubav: 

U susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu. Potrebna Vam je nečija naklonost.
Posao:
Delujete dinamično i saradnici teže prate Vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite.
Zdravlje:
Prijaće Vam opuštanje i više sati zdravog sna.

Horoskop za 11. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:
Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.
Posao:
Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Jarac

Ljubav:
Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija

Ljubav:

Priželjkujete zanimljivije događaje u ljubavnom životu. Susret sa jednom osobom može da Vam popravi raspoloženje.
Posao:
Potrudite se da pravilno razgraničite svoje obaveze od interesa koji Vas vezuju za određene saradnike. Ne treba da trpite nečiju samovolju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak ili šetnja.

Ribe

Ljubav:
Partner ne može da Vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao:
Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Horoskop za 11. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Toltek iStock Getty Images Plus

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop horoskop za 11. avgust dnevni horoskop za 11. avgust horoskop za 11. avgust 2025. godine dnevni horoskop za 11. avgust 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti