Dnevni horoskop za 11. avgust: Blizanci, oprez u saobraćaju; Lavovi, sačuvajte samopouzdanje

Horoskop za 11. avgust godine

Ovan

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da poboljšate odnos sa poslovnim partnerima, prihvatite nečiji savet i promenite svoju strategiju.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Bik

Blizanci

U susretu sa bliskom osobom, prikrivanjem istine samo odlažete rešavanje problema. Postupite po svojoj savesti.Posao:Neko kritikuje Vaš način rada ili stil ponašanja. Potrudite se da završtite započeti posao u predviđenom roku.Zdravlje:Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.

Posao:

Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.

Rak

Ljubav:

Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje Vam je stalo.

Posao:

Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Lav

Devica

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.Posao:Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.Zdravlje:Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.

Ljubav:

Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.

Posao:

Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Vaga

Ljubav:

Važno je da pažljivo birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom. Sve može da se saopšti na neki suptilniji način.

Posao:

Delujete optimistično i ocekujete pozitivne odgovore. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da Vas neko preduhitri.

Zdravlje:

Nemojte precenjivati lične mogućnosti, opustite se.

Škorpija

Strelac

U susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu. Potrebna Vam je nečija naklonost.Posao:Delujete dinamično i saradnici teže prate Vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite.Zdravlje:Prijaće Vam opuštanje i više sati zdravog sna.

Ljubav:

Brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosećaj u vezi sa jednom bliskom osobom. Delujete nepoverljivo i oprezno.

Posao:

Vaše ideje zvuče dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podražumeva drugačiji model ponašanja.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete »teškim mislima«.

Jarac

Ljubav:

Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao:

Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija

Ribe

Priželjkujete zanimljivije događaje u ljubavnom životu. Susret sa jednom osobom može da Vam popravi raspoloženje.Posao:Potrudite se da pravilno razgraničite svoje obaveze od interesa koji Vas vezuju za određene saradnike. Ne treba da trpite nečiju samovolju.Zdravlje:U večernjim satima prijaće Vam izlazak ili šetnja.

Ljubav:

Partner ne može da Vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao:

Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Horoskop za 11. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










