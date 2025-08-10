Horoskop za 10. avgust: Device u ljubavnim problemima, Ribe dobijaju poslovnu ponudu koju ne mogu da odbiju

Horoskop za 10. avgust godine

Ovan

Ljubav:

Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.

Posao:

Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.

Bik



Ljubav:

Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.



Blizanci





Rak

Ljubav:Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.Posao:Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.Zdravlje:Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.



Ljubav:

Odgovorite na nečiju molbu i promenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje Vam je stalo.

Posao:

Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve.

Zdravlje:

Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.



Lav



Ljubav:

U određenim situacijama uz Vas trpi i voljena osoba, ali Vi to uporno poričete sa namerom da se stvari promene u Vašu korist.

Posao:

Delujete sumnjičavo u susretu sa saradnicima. Ukoliko se previše udaljavate od zajedničkih tema, očekuju Vas dodatne komplikacije.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.



Devica





Vaga

Ljubav:Stalo Vam je do pomirenja sa voljenom osobom, upotrebite svoje »skrivene adute« kako biste ostavili ozbiljan utisak.Posao:Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti, prepustite svojim saradnicima da odlučuju o zajedničkim interesima.Zdravlje:Obratite pažnju na uredniji način života i na pravilnu ishranu.



Ljubav:

Budite umerenji u zahtevima prema voljenoj osobi. Prijaće Vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pažnja.

Posao:

Nečija priča na Vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se rasplinjavate na različite strane i da se opterećujete ambicioznim ciljevima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.



Škorpija



Ljubav:

Nema razloga da gubite samopouzdanje, partner će ubrzo promeniti mišljenje u Vašu korist.

Posao:

U prilog Vam idu nečije izjave i moralna podrška. Važno je da izbegavate »instant recepte« pri rešavanju poslovnih dilema.

Zdravlje:

Prijaće Vam zabava u odabranom društvu, opustite se.





Strelac





Jarac

Ljubav:Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.Posao:Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.Zdravlje:Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.



Ljubav:

Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.

Posao:

Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.



Vodolija



Ljubav:

Očekuje Vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe »sitnice« i dobro društvo.

Posao:

Saradnja Vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.

Zdravlje:

Unosite više tečnosti u organizam.



Ribe





Ljubav:U emotivnom smislu smeta Vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.Posao:Nemojte dozvoliti da Vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.Zdravlje:Prijaće Vam promena i relaksacija.