Horoskop za 10. avgust: Device u ljubavnim problemima, Ribe dobijaju poslovnu ponudu koju ne mogu da odbiju

Horoskop za 10. avgust godine
Ovan
Ljubav:
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.
Bik
Ljubav:
Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Pročitajte Ovaj horoskopski znak će se obogatiti do kraja 2025. godine
Blizanci
Ljubav:
Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Rak
Ljubav:
Odgovorite na nečiju molbu i promenite ustaljene navike. Priredite prijatno iznenađenje osobi do koje Vam je stalo.
Posao:
Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve.
Zdravlje:
Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.
Horoskop za 10. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
U određenim situacijama uz Vas trpi i voljena osoba, ali Vi to uporno poričete sa namerom da se stvari promene u Vašu korist.
Posao:
Delujete sumnjičavo u susretu sa saradnicima. Ukoliko se previše udaljavate od zajedničkih tema, očekuju Vas dodatne komplikacije.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.
Devica
Ljubav:
Stalo Vam je do pomirenja sa voljenom osobom, upotrebite svoje »skrivene adute« kako biste ostavili ozbiljan utisak.
Posao:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti, prepustite svojim saradnicima da odlučuju o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života i na pravilnu ishranu.
Vaga
Ljubav:
Budite umerenji u zahtevima prema voljenoj osobi. Prijaće Vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pažnja.
Posao:
Nečija priča na Vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se rasplinjavate na različite strane i da se opterećujete ambicioznim ciljevima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Škorpija
Ljubav:
Nema razloga da gubite samopouzdanje, partner će ubrzo promeniti mišljenje u Vašu korist.
Posao:
U prilog Vam idu nečije izjave i moralna podrška. Važno je da izbegavate »instant recepte« pri rešavanju poslovnih dilema.
Zdravlje:
Prijaće Vam zabava u odabranom društvu, opustite se.
Horoskop za 10. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.
Posao:
Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.
Jarac
Ljubav:
Partner deluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u Vama podstiče novu sumnju i dodatno Vas brine.
Posao:
Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procenu.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.
Horoskop za 10. avgust 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Vodolija
Ljubav:
Očekuje Vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe »sitnice« i dobro društvo.
Posao:
Saradnja Vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.
Zdravlje:
Unosite više tečnosti u organizam.
Ribe
Ljubav:
U emotivnom smislu smeta Vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam promena i relaksacija.
Horoskop za 10. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
