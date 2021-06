Horoskop za 22. jun: Ovnovi, očekuje vas iznenadni susret koji će vam vratiti osmeh na lice

Šta predviđa horoskop za 22. jun?

Ovan Ljubav: Ukoliko ste slobodni, zakažite ljubavni susret. Dovoljno ste inspirisani da privučete nečiju pažnju i izazovete pozitivnu reakciju. Posao: Očekuju Vas interesantni susreti. Učinite sve što je potrebno da spojite lično zadovoljstvo u praktičnim situacijama. Zdravlje: Prijaće Vam aktivna uloga na različitim stranama.

Bik Ljubav: Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma. Posao: Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje. Zdravlje: Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.

Blizanci

Ljubav: Dopada Vam se ono što je »nedostižno« ili osoba do koje ne dopire Vaš glas. Razmislite kome treba da uputite »ljubavni signal«. Posao: Umete da organizujete zajedničku akciju ili da napravite pravilnu raspodelu poslovnih uloga i interesa. Zdravlje: Izbegavajte brzopletost, usporite svoj ubrzani ritam.

Rak Ljubav: Ne možete da se pomirite sa trenutnom situacijom. Delujete vrlo provokativno na partnera, ali ne postižete željeni efekat. Posao: Zaokupljeni ste idejama koje treba da Vam omoguće brži ili lagodniji poslovni uspeh. Vaše ponašanje ukazuje na preterano isticanje ličnih sposobnosti. Zdravlje: Važno je da poboljšate svoju koncentraciju i raspoloženje.

Šta predviđa horoskop za 22. jun za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav Ljubav: Zaneti ste ružičastom slikom i imate velika očekivanja. Nema razloga za preterano eksponiranje u nepoznatom društvu. Posao: Nedostaju Vam oprez, postupnost i strpljenje, kao glavni aduti koje vešto koristite u poslovnim pregovorima. Zdravlje: Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu enegiju.







Devica Ljubav: Bolje je da zadržite ono što imate nego da se osvrćete u pravcu osobe koja izgleda suviše provokativno. Posao: Nema potrebe da dajete zvanična obećanja, naročito ako Vas neko uporno nagovara da prekoračite svoja ovlašćenja. Zdravlje: Prijaće Vam rekreacija, kao recept za dobro raspoloženje.

Vaga

Ljubav: Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Posao: Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji«, koje se teže uočavaju. Zdravlje: U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.

Škorpion

Ljubav: Položaj Meseca utiče na Vašu emotivnu i psihičku osetljivost. Teže nego obično, razlikujete subjektivne želje u odnosu na realne mogućnosti. Posao: Nove obaveze doživljavate kao veliki teret. Kompletnu situaciju na poslovnoj sceni treba da analizirate sa određene distance. Zdravlje: Prijaće Vam psihofizička relaksacija i opuštanje.

Šta predviđa horoskop

Strelac Ljubav: Zaboravite na razne avanturističke ideje koje mogu da komplikuju Vaš ljubavni odnos i »miran san«. Posao: Susret sa jednom osobom predstavlja neprijatnu situaciju, ali sačuvajte samopouzdanje i izvucite dobru pouku za sebe. Zdravlje: Sačuvajte dostojanstvo i prisebnost duha, nema razloga za nervozu.

Jarac

Ljubav: Suočavate se sa problemom emotivnog nerazumevanja. Partner uporno brani svoje stavove i zaboravlja na zajedničke prioritete. Posao: Prepustite drugima da se opterećuju stvarima koje ne donose materijalnu korist, pozitivne efekte ili perspektivnu reklamu. Zdravlje: Izbegavajte stresne situacije koje Vas uznemiravaju. Pročitajte: Mesečni horoskop za jun 2021. godine

Vodolija

Ljubav: Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«. Posao: Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije. Zdravlje: Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Ribe Ljubav: Godi Vam nečije emotivno interesovanje, ali potajno priželjkujete da oprobate svoje sposobnosti u novom društvu. Posao: Delujete vrlo samouvereno, potrudite se da ostvarite dobar poslovni kontakt na različitim stranama. Zdravlje: Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

