Prvo fakultet, pa ženidba! Bilja i Aca van sebe od sreće, sin jedinac saopštio najlepše vesti FOTO

Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića pokazao devojku

Biljana Jevtić i Aca Ilić, jedan od najdugovečnijih i najskladnijih parova na našoj javnoj sceni, u intervjuu koji su nedavno dali za HELLO! predstavili su svog jedinca Ivana, na koga su beskrajno ponosni.

Za to, bez sumnje, imaju mnogo razloga, a jedan se krije i u činjenici da je Ivan u roku stigao do završne godine Pravnog fakulteta, ređajući sve same desetke.

Luka Šarac

Sina su odgajali s mnogo ljubavi.

- Kad bi me pitali da li sam strog, govorio sam da nema vremena za spartansko vaspitanje, već samo za ljubav. Nećete pogrešiti ako dete bezuslovno volite, tako ćete samo napraviti čoveka koji će sutra tu istu ljubav prenositi dalje - smatra Aca.

Luka Šarac

Instagram profil Ivana Ilića svedoči da u njegovom životu, osim za fakultet, ima mesta i za romansu. U avgustu je sa devojkom Draganom letovao u Budvi, a uz zajedničku fotografiju kratko je poručio: Moja ljubav.

Instagram

Kada smo njegove roditelje, koji su u braku još od 1989. godine, pitali hoće li biti veće slavlje kad Ivan diplomira ili kad se oženi, Aca Ilić nam je otkrio:

- I jedno i drugo, sve po redu. Prvo fakultet, pa ženidba. A čim diplomira, javno obećavam, mama i tata će da mu prepišu stan.