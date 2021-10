Očeva kopija: Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića nije krenuo stopama svojih roditelja, iznenadićete se čime želi da se bavi

Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića ne viđa se u javnosti

Biljana Jevtić imala je tu sreću da svoju srodnu dušu sretne u ranoj mladosti. Posle dužeg zabavljanja 1989. godine udala se za voljenog čoveka, kolegu Aleksandra Ilića. Tokom godina, sada već decenija zajedničkog života, nikada se, kažu, nisu posvađali. S obzirom na to da ostavljaju utisak skladnog para, koji i posle toliko vremena vežu iskrene i snažne emocije, treba im verovati na reč.

Dugo su se borili za roditeljstvo, a najlepše vesti čuli su u najtežem mogućem trenutku, u vreme bombardovanja. Sin Ivan, koji je rođen u decembru 1999. godine, stigao je kao kruna velike ljubavi i postao centar njihovog sveta.

Sin Biljane Jevtić i Ace Ilića ne želi da se bavi muzikom

Iako jedinac, iz poznate i dobrostojeće porodice, Ivan Ilić nikada nije bio predmet tabloidnih tekstova. O njemu smo nešto više saznali tek pre tri godine, kada su mu roditelji organizovali gala proslavu punoletstva.

‒ Osamnaest godina nam je prošlo kao tren. Ivan je do juče bio dečak, a sada je već ozbiljan momak ‒ rekla je tom prilikom njegova majka.

‒ Ivan je naš sin jedinac i mi smo spremni da ispunimo svaku njegovu želju, ali on je skroman. Rekao je da je prezadovoljan žurkom koju smo mu priredili i nije tražio ništa posebno ‒ istakao je ponosni tata.

Iako je od roditelja nasledio muzikalnost, čak je kao dečak učestvovao na nekim takmičenjima, Ivan nije želeo da krene estradnim putem.

‒ Raduje me što moj Ivan sluša kvalitetnu muziku, domaću i stranu, bez obzira na žanr. Zna da proceni ko dobro peva ili svira. Sluša i narodnu muziku, izvorne kompozicije. Verujte, zna više pesama od svog oca. Dešavalo se da ga Aca pozove telefonom sa nastupa i pita kako ide određena numera ‒ pričala je Bilja, dodajući da je Ivan rešio da se posveti studijama i da ga zanimaju društvene nauke, pre svega istorija.

Na pitanje ko je od njih dvoje veći autoritet kao roditelj iskreno je priznala:

‒ Aca pokušava da bude strog, ali mu to ne polazi za rukom. Tu ulogu prepustio je meni. Ivan ume to da iskoristi, pa se desi da mu ja nešto zabranim, a on ode kod oca i ubedi ga da mu dozvoli. Njih dvojica su navikli da svake večeri, pre odlaska na spavanje, razgovaraju i šetaju se po kraju. U pubertetu je bio bliži sa ocem jer mu je lakše da sa njim priča o nekim stvarima nego sa mnom.

