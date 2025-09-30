Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka

Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban razvode se nakon 19 godina braka, bruje svi svetski mediji danas.

Iako se godinama unazad spekuliše da je njihovom braku došao kraj, sada je konačno potvrđeno. Bivši supružnici ne žive zajedno od početka jula, a o njihovim naslednicima Sandej Rouz i Fejt Margaret brine glumica. Monica Schipper/Getty Images

Varijeti je potvrdio vest o raskidu u ponedeljak uveče, a neimenovani izvor je rekao za Njujork post: „Ponekad veze jednostavno prođu svojim tokom.“

58-godišnja glumica i 57-godišnji kantri pevač žive odvojeno od juna, prema veb-sajtu za zabavu TMZ.

U junu je Kidman podelila fotografiju sebe sa Urbanom na Instagramu kako bi obeležila godišnjicu braka. Veruje se da se Urban iselio iz njihovog doma u Nešvilu, a izveštaji kažu da Kidman očajnički želi da spase vezu.

- Ona ovo nije želela - rekao je drugi neimenovani izvor za časopis People pa dodao: Borila se da spase brak.

Izvor za TMZ navodi kako Nikol "drži porodicu na okupu kroz ovo teško vreme otkako Kita nema". On dalje navodi da je odluka jednostrana i da Nikol nije želela razvod te je na sve načine pokušavala da spase brak.

- Kit je osnovao sopstveni dom u Nešvilu i iselio se iz porodične kuće - navodi izvor. Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images

Slavna australijska glumica pre Urbana bila je udata za holivudsku legendu Toma Kruza, s kojim ima dvoje usvojene već odrasle dece - ćerku i sina. Izvor je za Dejli mejl rekao da ih njihovi zauzeti rasporedi sprečavaju da provode vreme zajedno.

- Kit nikada ne viđa Nikol, ili ona snima ili je on na turneji. Bilo je mnogo ljubavi između njih dvoje i možda se neće razvesti, ali postoji svet u kojem oboje žive, a u kojem nijedno od njih nije u njemu - navodi izvor.

Kidmanova je provela značajno vreme u Engleskoj snimajući nastavak filma „Praktična magija“ i, prema pisanju lista „San“, plaćala je 87.288 dolara mesečno da bi boravila u luksuznoj vili Boja Džordža — bez muža.









