Zbog njega ponovo veruje u heroje: Ovo je najvažniji muškarac u životu Sanje Marinković (foto)

Sin Sanje Marinković mamina slika i prilika

Sanja Marinković trudi se da privatni život drži daleko od očiju javnosti, pa malo ko zna kako izgleda njen sin Strahinja kojeg je dobila u braku sa Aleksandrom Uhrinom. Jednom prilikom voditeljka emisije Magazin In otkrila je kakav odnos ona i bivši suprug imaju sa detetom.

Dušan Petrović

‒ Borimo se otkako je ušao u pubertet, ali moram da priznam da je vrlo poslušan. Voli školu, što je dobro. Vrlo je ambiciozan. Na sve ostale probleme, što se tiče nestašluka, sam spremna. Sigurno ću ga pratiti, ali je on za sada još mali za to – ispričala je voditeljka.

Instagram

Posle razvoda roditelja mnoge je zanimalo kako je sin Sanje Marinković to prihvatio, a ona je jednom prilikom dala odgovor i na to pitanje.

‒ Mi smo to vrlo mudro odradili i Strahinja nije primećivao da nešto nije u redu. Sada vidim da je naš razvod normalno prihvatio, ali, naravno, ne mogu da budem sigurna da u budućnosti neće imati neke posledice. Upravo zato smo Aleksandar i ja zajedno prolazili sve kod psihologa i meni je mnogo značila ta pomoć. Pitala sam za svaki segment, šta ako Strahinja kaže ovo ili me pita ono. Olakšavajuća okolnost bila je ta što ima dosta drugara kojima su roditelji takođe razvedeni, te mu nije bilo toliko čudno kad smo mu predočili situaciju. Mi smo sve postepeno posložili i čekali trenutak kad smo svi psihički stabilni da zajednicu okončamo. Jednom prilikom sam rekla sinu: „Vidiš, tvoj drugar je malo kod tate, malo kod mame, to ti je razvod“, a on mi je odgovorio: „A to je razvod, okej onda, super“. Tako sam uvidela da je u redu sa našom odlukom i da smo dobro uradili.