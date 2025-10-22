Dvorac Dragane Mirković ima 12.000 kvadrata, više od 250 prozora, a sobe je teško prebrojati

Dvorac Dragane Mirković ima 12.000 kvadrata

Dragana Mirković ovih dana živi pravu bajku. Sin Marko Bijelić i snaha Melani podarili su joj unuku Kseniju, pa njenoj sreći nema kraja. Youtube Screenshot

Pevačica, zajedno sa decom,od 2010. godine živi u dvorcu Ebenfurt u istoimenom mestu u Austriji, koji vredi preko 50 miliona evra. Ekipi emisije “Spona” otvorila je vrata svog doma i otkrila zanimljive podatke o istorijatu zdanja koje se pominje još polovinom 12. veka.

Dvorac je, u vreme kad ga je kupila, bio u lošem stanju, a onase potrudila da mu vrati prvotini sjaj.

- Na samom kraju Drugog svetskog rata, Rusi su pokupili sve što je bilo u dvorcu, ostao je bez prozora i vrata, nekoliko puta je bio opljačkan nakon toga. Vlasnici očigledno nisu imali dovoljno novca da se time bave i on je počeo da propada. Ono što je jako bitno – za vreme Drugog svetskog rata preko 4.000 izbeglica je spas potražilo u dvorcu. Postoji film, prisustvovala sam njegovom snimanju, zove se ‘The Cardinal’ u koprodukciji Švajcarske, Nemačke i Austrije baš o tom periodu. Neverovatno je da su sve freske bile sačuvane, a one su i najvrednije. Inače sam zaljubljenik u istoriju i iste čiste ljubavi sam ušla u celu ovu priču – ispričala je Dragana, dodajući da je ponosna što je restauraciju radila Sandra Jakovljević iz Beograda.

- Nećete verovati, najtanji zidovis u metar i po debljine. Glavni zidovi su tri i po metra debljine, a toliko su bili zdravi da je to neverovatno. Zato su i opstale freske bez obzira na godine, sneg, kišu. Kad smo otkopavali jedan deo pronašli smo rimsko kamenje gde su temelji pravljeni. Zato se smatra da je on još stariji nego što piše, a prvi zapisi datiraju iz 1160. godine.

Zanimljiv je podatak da nijedan prozor nije identičan, a ima ih više od 250. Pevačica je otkrila i koliko košta održavanje jednog takvog zdanja.

- Nećete verovati, pre dvorca živela sam u kući od 1.000 kvadrata. Malo manje su koštali struja, voda i svi ti ostali troškovi, nego što me košta za dvorac. Ne gleda se to po kvadraturi. Nisu to beneficije od države, to je neka vrsta razumevanja za ulaganje u nešto što je njihova istorijska vrednost. Na krovu sa dve strane imam solarne panele, toliko ih je da mogu da prodajem struju. Youtube Screenshot

Dragana Mirković priznala je da ni posle 15 godina života u dvorcu ne zna koliko tačno ima soba.

- Nisam brojala, mada me to svi pitaju. Nikada ne znam tačan odgovor. Ima više sala, različitih prostorija, pitanje da li se i te prostorije računaju kao sobe. Youtube Screenshot

Na pitanje da li je potrebna armija ljudi da bi se održala čitoća u dvorcu, Dragana Mirković je odgovorila:

- To pitanje sam i ja sebi postavila, ali sam se bezrazložno plašila..Iskrena da budem, visoki su prozori i plafoni, za detaljno čišćenje iznajmljujem firmu mog prijatelja, oni dođu sa svom opremom, Recimo, da se obriše natkriveni deo dvorca – to mogu samo ljudi koji se time bave.

- Ovako, svakodneno, imam samo dve žene koje rade i to vrlo lako i bez problema. Kada se svakodnevno održava uopšte nije problem. Youtube Screenshot

Dragana Mirković pokazala je i neke antikivitete koje je pronašla u ruiniranom dvorcu. Kako kaže, sa svim meštanima je u odličnim odnosima, gaje uzajamno poštovanje, a ona ima plan da vrata zdanja starog nekoliko vekova otvori za javnost.

- Imam moralnu obavezu da pustim ljude povremeno, kada ja želim i kada meni odgovara da uđu i vide. To sam uradila prošle godine kada je bila proslava grada. Naravno, potpuno besplatno. U dvorcu se završava sala koja će biti za manje koncerte klasične muzike, konferencije i tome slično. Završava se i balska dvorana, kao i muzej u kojem će biti izloženi predmeti vezani za istorijat zamka.

Youtube Screenshot

Youtube Screenshot

Youtube Screenshot





