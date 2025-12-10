Aplauzi i suze na premijeri filma o Dejanu Milojeviću u Americi, u prvom planu njegov sin Nikola

U Čikagu prikazan film o Dejanu Milojeviću “Brate”

Dokumentarni film „Brate“, posvećen proslavljenom košarkašu i treneru Dejanu Milojeviću, osvojio je prestižnu nagradu Srce festivala, na Festivalu srpskog filma u Čikagu. Publici su se, nakon projekcije za koju tražilo karta viška, osim filmske ekipe poklonili i specijalni gosti, trener Golden Stejt Voriorsa: Stiv Ker, članovi stručnog štaba ove NBA franšize i Milojevićev sin Nikola. Videostroj produkcija

Neposredno nakon pobede nad Čikago Bulsima, deo igrača i trenera Golden Stejta uputio se pravo iz košarkaške hale u AMC bioskop na specijalnu projekciju. Emocije nisu izostale, aplauzi i suze pratili su najdirljivije delove, što potvrđuje i reakcija Stiva Kera, koji se zajedno sa timom poklonio publici.

- Za nas je Dejan bio prijatelj. Nisam ni znao koliko je bio popularan u Srbiji, jer se nikada nije ponašao kao zvezda. Voleli smo ga i nedostaje nam. Uzbuđeni smo što je njegov sin Nikola sada deo našeg stručnog štaba - istakao je Ker.

Publici se obratio i njegov pomoćnik Kris DeMarko, kao i Nikola Milojević, koji je emotivno govorio o svom ocu:

- Prvi put sam odgledao film u celini. Naučio sam neke stvari o svom ocu koje ni sam nisam znao. Inače, u Golden Stejtu, svi me zovu Brate, niko me ne zove Nikola.

Milojević je dodao da članovima Voriorsa film posebno znači jer im je približio devedesete i košarkaški svet u kojem je Dejan odrastao i stvarao, što ga je kasnije oblikovalo. Videostroj produkcija

Govoreći o značaju srpskih igrača i trenera, Ker je dodao:

- Znali smo da su Srbi dobri u košarci, videli smo to po igračima koji dolaze u NBA. Dejan je doneo mnogo toga i nama i ligi. Košarka je produžetak života. Svi naši usponi i padovi na terenu isti su kao u svakodnevici.

- Zato je Dejanov legat priča o prijateljstvu, radosti i bratstvu, o onom 'Brate' kojim je obraćao životu. Videostroj produkcija

Među publikom bio je i centar Čikago Bulsa Nikola Vučević, koji nije krio emocije:

- Film je veoma emotivan. Sada mi je jasno zašto su Voriorsi, iako umorni posle utakmice, došli da odaju počast Dejanu Milojeviću. To pokazuje koliko su ga cenili i koliko im je značio. Mi sa Balkana ostavili smo veliki trag u košarci, a Dejan je bio i veliki igrač i veliki čovek. To je najvažnije.

„Brate“ donosi duboko lični i emotivni portret Dejana Milojevića, legende srpske košarke koja nas je prerano napustila u 47. godini. Kroz spektakularne mečeve, trenutke iz svlačionice i sećanja ljudi koji su ga najbolje poznavali, otkriva se kako je oblikovao generacije igrača i uticao čak i na najveće NBA zvezde. Dušan Milenković/ATAImages

O tome svedoče Nikola Jokić, Duško Vujošević, Svetislav Pešić i mnogi drugi.

Nakon trijumfa u Čikagu, „Brate“ će biti prikazan i na Festivalu sportskog filma i televizije u Milanu, u okviru specijalnog programa posvećenog predstojećim 25. Zimskim olimpijskim igrama u Kortini.





