Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu

Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu

Autor: | 10/12/2025

0

Sin Gvinet Paltrou sa mamom na crvenom tepihu

Gvinet Paltrou ovih dana promoviše svoj novi film “Marty Supreme”, a na premijeri u Los Anđelesu pojavila se u najboljem društvu. Devetnaestogodišnji sin Mozes Martin i drugi suprug Bred Falčuk, sa kojim je u braku od 2018., pozirali su sa njom na crvenom tepihu.

Photo by Monica Schipper/Getty Images

 

Ovo je bilo prvo Mozesovo pojavljivanje na jednom tako glamuroznom događaju, a nije mali broj onih koji su iznenađeno konstatovali da je već veliki momak. Od oca, frontmena benda Coldplay, Krisa Martina, nasledio je visinu, ali i osmeh.

Od slavnogo oca nasledio je i ljubav prema muzici, a ove godine objavio je debitantski singl “Promise”, sa svojim bendom People I’ve Met.

Pročitajte Pamela Anderson - Želim da promenim prezime i tako konačno pokažem ko sam

- Ponekad pesme povezujem s bojama, a ova mi je zvučala poput neke vrste duge, pa sam želeo to uhvatiti – celi spektar boja i života – poručio je Mozes povodom objavljivanja pesme, koju je i njegova majka javno pohvalila.

Photo by Monica Schipper/Getty Images

 

Osim sina, glumica ima i dve godine stariju ćerku Epl. Sa ocem svoje dece, Krisom Martinom bila je u braku od 2003. do 2014. godine, kada su javno potvrdili razvod.

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Monica Schipper/Getty Images

Slične Vesti

Tagovi: gvinet paltrou sin gvinet paltrou glumica gvinet paltrou mozes martin

Pročitajte još

Najnovije vesti