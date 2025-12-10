Mozes je već veliki momak! Sin Gvinet Paltrou prvi put sa mamom na crvenom tepihu

Sin Gvinet Paltrou sa mamom na crvenom tepihu
Gvinet Paltrou ovih dana promoviše svoj novi film “Marty Supreme”, a na premijeri u Los Anđelesu pojavila se u najboljem društvu. Devetnaestogodišnji sin Mozes Martin i drugi suprug Bred Falčuk, sa kojim je u braku od 2018., pozirali su sa njom na crvenom tepihu.
Ovo je bilo prvo Mozesovo pojavljivanje na jednom tako glamuroznom događaju, a nije mali broj onih koji su iznenađeno konstatovali da je već veliki momak. Od oca, frontmena benda Coldplay, Krisa Martina, nasledio je visinu, ali i osmeh.
Od slavnogo oca nasledio je i ljubav prema muzici, a ove godine objavio je debitantski singl “Promise”, sa svojim bendom People I’ve Met.
Pamela Anderson - Želim da promenim prezime i tako konačno pokažem ko sam
- Ponekad pesme povezujem s bojama, a ova mi je zvučala poput neke vrste duge, pa sam želeo to uhvatiti – celi spektar boja i života – poručio je Mozes povodom objavljivanja pesme, koju je i njegova majka javno pohvalila.
Osim sina, glumica ima i dve godine stariju ćerku Epl. Sa ocem svoje dece, Krisom Martinom bila je u braku od 2003. do 2014. godine, kada su javno potvrdili razvod.
