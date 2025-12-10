Rekla je “da”: Verila se glumica Jana Bjelica, slavlje u Madridu

Verila se glumica Jana Bjelica
Glumica Jana Bjelica rekla je “da” svom vereniku, Savi Pavloviću. Ona je danas objavila lepe vesti na svom Instagram nalogu, gde je pokazala i verenički prsten.
Kako prenose upućeni izvori, Janin verenik je uspešan mladi biznismen, koji živi u Madridu.
Jana Bjelica rođena je pre 26 godina u Nikšiću.
Gledali smo je u brojnim televizijskim ostvarenjima, a posebnu pažnju publike privukla je ulogom u krimi seriji “Močvara”, gde je igrala inspektorku policije Milku.
Polednjih nedjelja, mladu glumicu možemo da vidimo u seriji “Tvrđava”, gde joj je partner Jovan Jovanović. Njih dvoje tumače ljubavni par, Jasnu i Igora, koji su kumovi glavnih likova serije Darije i Luke.
