Mlađi sin Emine Jahović ima 13 godina, na muziku ne pomišlja, ovde se pronašao

Mlađi sin Emine Jahović bavi se sportom
Emina Jahović održala je dva, od tri najavljena koncerta u Sava centru, gde je napravila pravi muzički spektakl. Osim brojnih kolega, podršku joj je pružila i porodica. Sinovi Jaman i Javuz, koje ranije nismo bili u prilici da vidimo u Beogradu, bili su u publici na maminom prvom koncertu.
Eminin stariji sin u avgustu je napunio 17 godina, dok mlađi ima 13. Jaman Sandal već punih pet godina vredno radi i samostalno zarađuje, te je pevačica zaboravila kako izgleda kada joj traži džeparac.
- Počeo je da radi i zarađuje, totalno je samostalan. Ne sećam se kada mi je tražio novac. Naravno, ima sve što mu je potrebno za udoan život, ali jako je skroman. Počeo je da radi već od svoje 12 godine. Apgrejdovao je karaktere u igricama i prodavao to svojim prijateljima, pa je onda otvorio radnju, odnosno to mu je otac otvorio. Prodavao je patike iz limitiranih kolekcija, modele koji nisu mogli lako da se nađu na tržištu.
-Mustafa mu je mnogo pomogao. On zarađuje za sebe, sada ima 17 godina i ima svoje nastupe. Ja sam bila u šoku kada sam saznala da ga je Mustafa pustio da ode negde i pušta muziku. Pri tom, sam je dogovorio za cenu i sve druge detalje. Sada pohađa časove klavira, uči harmoniju i kaže da želi da bude jedan od najboljih DJ-eva na svetu. Ja u to ne mogu da verujem, ali dete manifestuje svoje želje i ja to potpuno podržavam - rekla je Emina u jednom intervjuu, pa otkrila da Jaman već dve godine ima devojku.
Pročitajte Vlado za HELLO! otkriva ko kiti jelku u porodici Georgiev, kao i da li je na novogodišnjoj trpezi bakalar ili prase
O mlađem sinu, Javuzu, manje je govorila, ali sada je iskoristila priliku da otkrije čime se bavi.
- Mamin Javuz – poručila je muzička zvezda, koja je objavila snimak sina koji trenira borilačke veštine.
Slične Vesti
Rođendanska fotografija Javuza Sandala: Sin Emine Jahović proslavio divan dan uz prelepu tortu FOTO
Sin Emine Jahović proslavio rođendan
21/02/2023Saznajte više
Pročitajte još
Mlađi sin Emine Jahović ima 13 godina, na muziku ne pomišlja, ovde se pronašao
Mlađi sin Emine Jahović bavi se sportom
09/12/2025Saznajte više
Pamela Anderson: Želim da promenim prezime i tako konačno pokažem ko sam
Pamela Anderson želi da promeni prezime, otkrila je i razlog
09/12/2025Saznajte više
Čujemo se ako preživim, nije dobro! Ljiljana Stjepanović dva meseca u bolnici
Ljiljana Stjepanović dva meseca je u bolnici
09/12/2025Saznajte više
Jovana Pajić objavila novu pesmu i otvorila dušu: Ne stidim se (video)
Nova pesma Jovane Pajić “Lepo mi stoji”
09/12/2025Saznajte više
Vlado za HELLO! otkriva ko kiti jelku u porodici Georgiev, kao i da li je na novogodišnjoj trpezi bakalar ili prase
Vlado Georgiev o novogodišnjim praznicima
09/12/2025Saznajte više
Ovakvim poklonom ne može se pohvaliti svaka žena: Biljana Obradović je prava srećnica
Biljana Obradović dobila na poklon pesmu
09/12/2025Saznajte više
Komentari (0)