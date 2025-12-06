Suprug Praktične žene unapređen, ovo je njegova nova funkcija

Suprug Nataše Pavlović, Predrag Pavlović, dobio je visoku funkciju na Televiziji Pink.
U sklopu reorganizacije kompanije, tokom koje je podelio otkaze određenim ljudima i zatvorio pozorište “Odeon”, Željko Mitrović je pojedine zaposlene i unapredio.
Bogdan Diklić presekao, rastanak je bio neminovan
Novi ugovor potpisao je glumac Marko Jovičić, koji je ranije bio direktor “Odeon” teatra. On će ubuduće biti direktor produkcije “Apolon”.
Suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije “Praktična žena” obavljaće funkciju direktora produkcije i operacije celog Pink sistema, svih televizija.
- Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju delimo prema produkciji i televiziji... Iskreno, očekujem da budemo prvi u ovom delu Evrope. Na tome ćemo da radimo u narednim godinama – rekao je Predrag Pavlović prilikom potpisivanja ugovora.
Nataša i Predrag u braku su od 2008. godine, imaju dva sina koji se zovu Oleg i Jan.
