On slavi dan kad me je prvi put video: Ovako su Nataša Pavlović i njen tajanstveni suprug izgledali na venčanju (foto)

Suprug Nataše Pavlović slavi dan kad je prvi put video lepu voditeljku

Nataša Pavlović od 2008. godine bračnu i porodičnu sreću deli sa producentom Predragom Pavlovićem, koji je svih ovih godina vešto izbegavao da se nađe u medijima, uprkos tome što mu je supruga jedna od najpopularnijih voditeljki.

Mirko Tabašević

‒ Predraga mi je sam Bog poslao, ne mogu da zamislim da sam sa nekim drugim. Naravno da i mi, kao svi ljudi, imamo razmirice i neke različite poglede, ali to su sitnice. U suštini vrlo lepo i s lakoćom živimo zajedno i uživamo u svakom danu ‒ kaže Nataša, sigurna da je u suprugu našla srodnu dušu.

Arhiva Hello!

‒ Zrela je osoba, što je vrlo bitno, jer neki muškarci nikada ne odrastu. Dobar je čovek, lojalni partner i lak je za zajednički život. Imamo iste poglede na svet i karakterno mi odgovara. Porodični je čovek i vrlo je osećajan prema meni i prema našim sinovima.

Arhiva Hello!

Odgovarajući na pitanje slave li godišnjice braka i veze, Nataša je otkrila romantičnu stranu svog muža:

‒ On slavi kad me je prvi put video, jer je već tada odlučio da ću da budem njegova žena iako se nismo ni upoznali. Ja slavim dan kada smo počeli da se zabavljamo, a imamo i godišnjicu braka. Ali, to su više neka prisećanja na te dane nego što formalno slavimo. Predrag nije čovek „od poklona“, više voli da sama izaberem.