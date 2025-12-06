Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Luka Dončić drugi put otac, slavlje u Ljubljani uz Sašu Matića

Luka Dončić drugi put otac, slavlje u Ljubljani uz Sašu Matića

Autor: | 06/12/2025

0

Luka Dončić, zvezda Los Anđeles Lejkersa, ove sezone fantastično je igrao i u konkurenciji je za MVP nagradu. Ipak, on je odlučio da, na neko vreme, ostavi karijeru po strani.

Umesto da bude u sastavu tima protiv Toronta, Luka se spakovao i vratio u Ljubljanu, a razlog je prelep. Naime, njegova verenica Anamarija Goltes, koja je do sada uspešno krila drugu trudnoću, odlučila je da se porodi u domovini. Košarkaški as doputovao je u slovenačku prestonicu kako bi prisustvovao dolasku na svet druge ćerke.

Pročitajte Bogdan Diklić presekao, rastanak je bio neminovan

Starija devojčica, Gabriela, pre nekoliko dana proslavila je drugi rođendan.

Slavlje povodom prinove u porodici Dončić organizovano je u jednom restoranu u Ljubljani, a za dobru atmosferu bio je zadužen Saša Matić – izveštava slovenački portal 24.ur.com koji je objavio i fotografije.

Photo by Ronald Martinez/Getty Images

 

Ponosni otac karijeru je na neko vreme stavio na pauzu, kako bi bio uz porodicu i uživao u najlepšim životnim trenucima.

Luka Dončić i Anamarija Goltes poznaju se od detinjstva, a njihova ljubavna priča počela je 2016. godine. Nakon nekoliko godina veze, preselili su se u Ameriku, gde su izgradili zajednički život. U julu 2023. godine krunisali su svoju vezu veridbom, a sada uživaju u radostima roditeljstva.

Instagram / Anamaria Goltes

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Jurij Kodrun/Getty Images
Tagovi: luka dončić luka dončić drugo dete košarkaš luka dončić luka dončić drugi put otac

Pročitajte još

Najnovije vesti