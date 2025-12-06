Luka Dončić drugi put otac, slavlje u Ljubljani uz Sašu Matića

Luka Dončić, zvezda Los Anđeles Lejkersa, ove sezone fantastično je igrao i u konkurenciji je za MVP nagradu. Ipak, on je odlučio da, na neko vreme, ostavi karijeru po strani.
Umesto da bude u sastavu tima protiv Toronta, Luka se spakovao i vratio u Ljubljanu, a razlog je prelep. Naime, njegova verenica Anamarija Goltes, koja je do sada uspešno krila drugu trudnoću, odlučila je da se porodi u domovini. Košarkaški as doputovao je u slovenačku prestonicu kako bi prisustvovao dolasku na svet druge ćerke.
Starija devojčica, Gabriela, pre nekoliko dana proslavila je drugi rođendan.
Slavlje povodom prinove u porodici Dončić organizovano je u jednom restoranu u Ljubljani, a za dobru atmosferu bio je zadužen Saša Matić – izveštava slovenački portal 24.ur.com koji je objavio i fotografije.
Ponosni otac karijeru je na neko vreme stavio na pauzu, kako bi bio uz porodicu i uživao u najlepšim životnim trenucima.
Luka Dončić i Anamarija Goltes poznaju se od detinjstva, a njihova ljubavna priča počela je 2016. godine. Nakon nekoliko godina veze, preselili su se u Ameriku, gde su izgradili zajednički život. U julu 2023. godine krunisali su svoju vezu veridbom, a sada uživaju u radostima roditeljstva.
