Odluka Željka Obradovića šokirala javnost! Zašto baš sada?

Željko Obradović nije vodio košarkaše Partizana, koji su u desetkovanom sastavu, uspeli da savladaju FMP iz Železnika i plasiraju se u finale plej-ofa Superlige Srbije, gde u nedelju počinju finalnu seriju protiv Spartaka iz Subotice.

Crno-beli su u polufinalu bili bez trenera Obradovića koji je duele protiv tima iz Železnika propustio zbog suspenzije koja mu ističe posle prve utakmice protiv Spartaka. Dusan Milenkovic/ATA Images

Ipak, kako saznaje Sport klub, Obradović neće biti na klupi Partizana ni u revanšu, ali ni eventualnoj majstorici protiv Spartaka, već će do kraja takmičenja prepustiti ulogu trenera Bogdanu Karaičiću.

Ova odluka Željka Obradovića šokirala je sve u našoj zemlji, a njegov stav o KLS-u dobro je poznat. On je posle osvajanja ABA lige istakao sledeće:

- Od kada sam došao u Partizan insistiram na fer pleju. Uvek se borim i boriću se za to. Ja nisam čovek koji može da menja svet. Ne mogu da pričam o šampionatu Srbije, ali svi znate šta se desilo prošle godine. Bio je to skandal neviđenih razmera. Meni je rečeno da se utakmica nastavlja sutra, ja sam igrače poslao kući, a posle sat vremena su nas zvali da se vratimo na teren. Mi to naravno nismo uradili, ja sam kažnjen sa četiri utakmice zabrane vođenja ekipa. Daj Bože da nikada ne sednem da vodim Partizan u šampionatu Srbije, sa ljudima koji vode takmičenje u ovom trenutku.

Dakle, Partizan će protiv Spartaka biti oslabljen kako u igračkom kadru tako i na klupi. Ekipu će, sva je prilika, voditi Bogdan Karaičić, a kakva je situacija sa Dvejnom Vašingtonom, Aleksejem Pokuševskim, Mariom Nakićem, Isakom Bongom i Vanjom Marinkovićem ostaje da se vidi.

Ata Images