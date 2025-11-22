Boris Beker po peti put tata! Beba dobila ime koje se često može čuti i u Srbiji

Boris Beker postao tata po peti put - saznali smo danas putem društvenih mreža! Legendarni teniser podelio je fotografiju tek rođene bebe, odnosno ručice dok je ponosni mama i tata drže, a beba je na svet stigla samo dan pre njegovog 58. rođendana!

"Dobro došla na svet Zoi Vitorija Beker", napisao je Beker uz fotografiju sa rukom svoje ćerke.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića ima petoro dece sa četiri različite žene, a sa sadašnjom, 23 godine mlađom Lilijan de Karvaljo venčao se prethodne godine u Portofinu pred 150 zvanica.

Boris Beker je nedavno u intervjuu za "Bild" otkrio da su se on i njegova supruga odlučili da iznenade sa polom deteta. Otac je trojice sinova i jedne ćerke se našalio "savršeno pripremljeno". I dok je njemu Zoi peto dete, njegovoj supruzi je prvo. A ko je lepa Lilijan koja je još pre nekoliko godina osvojila srce čuvenog sportiste?

Rođena je u afričkoj ostrvskoj državi Sao Tome i Principe. Otac joj je nekadašnji ministar odbrane, Viktor Monteira. Postao je široj javnosti poznat nakon što se 2014. godine kandidovao za predsednika te zemlje.

Školovala se u Rimu, a nakon završenih studija magistrirala je u Londonu. Ono što je mnogima neobično jeste činjenica da Lilijan nema društvene mreže i da ne voli da svoj život prikazuje u javnosti. Boris je, kako su preneli nemački mediji, Lilijanu zaprosio još 2021. u milanskoj katedrali, ali je ubrzo optuženi za utaju novca, uhapšen i odveden u zatvor.

Nakon što je odslužio kaznu od 8 meseci deportovan je u svoju rodnu zemlju. Tu je dobio još dve godine uslovno i morao je da plati kaznu od pola miliona evra. Uprkos svemu što se dešavalo od te 2021. godine do danas Lilijana je sve vreme bila uz njega. Time mu je pokazala da ga zaista voli zbog čega je nekadašnji trener i odlučio da joj se zakune na večnu ljubav.

- Niko nije važniji od drugog, meni je Lilijan potrebna, i nadam se da sam i njoj ja. Upoznali smo se u vreme kada sam se osećao jako loše. Profesionalno, lično, fizički, osećao sam se gore nego ikad pre u životu, ali uprkos tome, Lilijan je bila zainteresovana za mene. To je izvanredno, jer je mogla biti zainteresovana za mene samo kao osobu zato što nisam imao ništa drugo da ponudim - nikada ranije nisam sreo takvu ženu - rekao je Beker nedavno.

Photo by Pascal Le Segretain Getty Images via Guliver

- Ona je očigledno veoma privlačna žena, ali sam osetio da smo od prvog dana kada smo ručali zajedno sami, imali ovu trenutnu intelektualnu vezu - rekao je Beker za Sandej tajms.

- Iako je 20 godina mlađa, osećam kao da ima staru dušu, a volim da mislim da je moja duša malo mlađa, pa smo se sreli negde po sredini.- ispričao je svojevremeno Beker.





