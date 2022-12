Bolna ispovest Borisa Bekera po izlasku iz zloglasnog zatvora: Bio sam samo broj, pretili su da će me silovati i ubiti

Ispovest Borisa Bekera po izlasku iz zatvora

Boris Beker nedavno je izašao iz zatvora posle odsluženja kazne zbog pokušaja utaje novca i drugih dragocenosti u stečajnom postupku. Nameravao je da izbegne plaćanje dugova, ali je umesto toga završio iza rešetaka.

Slavni nemački teniser proveo je osam meseci u dva britanska zatvora, prvo u zloglasnom Vondsvortu, nedaleko od Londona, a onda u Hanterkombu, gde je prekraćivao vreme radeći kao trener u teretani. Iako je trebalo da u zatvoru provede dve i po godine, kazna je smanjena, pa je pred praznike pušten na slobodu, uz proterivanje sa teritorije Ujedinjenog Kraljevstva.

No, Bekeru u zatvoru nije bilo nimalo lako. Sve što vidimo na filmovima stvarno se dešava, što je i nagovestio u razgovoru za nemačku televiziju.

‒ Nisam bio Boris, bio sam samo broj. To je sve što možete da budete u zatvoru. Nikoga nije bilo briga ko sam, šta sam... Samo sam gledao u pod, na početku sam se plašio da bilo koga pogledam u oči jer nisam znao kako bi mogli da reaguju.

Bilo je opasno i prljavo, nastavio je Beker bolnu ispovest.

‒ Razni ljudi borave tamo. Jedan zatvorenik pretio je da će me ubiti, drugi da će me silovati... Detaljno su mi opisivali šta će mi sve raditi, drhtao sam, tresao se... Ko zna šta bi se desilo da me „moji ljudi“ u zatvoru nisu branili i da mi guverner nije obećao da ću biti bezbedan. Cena svega ovoga je bila visoka, ali naučio sam lekciju.