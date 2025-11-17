Marija Šerifović nakon očeve smrti donela važnu odluku, za ovo nije bila spremna

Marija Šerifović pre samo pet dana sahranila je oca Rajka koji je preminuo posle kraće i teške bolesti u Kliničkom centru u Kragujevcu. Do poslednjeg trenutka o njemu su brinuli ćerka i sin Danijel, a vest o smrti oca duboko ih je pogodila.

Samo četiri dana od kako je umro i dva nakon što je sahranjen u domu Šerifovića tog prvog petak bi se slavilo, da su okolnosti drugačije. Ipak, ove godine pevačica je samo obleželila 41. rođendan, jer je ujedno to bio i prvi koji je proslavila bez oca. Mirko Tabašević za HELLO!

Ipak, njena sreća i radost, sin Mario joj je prvi čestitao divan dan. On joj je najveća uteha u najtežim životnim trenucima. Iako je njen otac bolovao od teške bolesti, Marija je do poslednjeg trenutka verovala u čuda te da će se Rajko izlečiti, a kako su joj unapred zakazani nastupi ona je trebalo 22. ovog meseca, tačnije ove subote da nastupi u Italiji.

Međutim, pre nekoliko minuta na Instagramu je osvanula vest da je veliki koncert odložen za neke lepše i bolje dane, tačnije za 31. januar naredne godine s obzirom da je muzička zvezda ovih dana u žalosti te niti želi da nastupa, niti ima snage za to.

Vreme provodi okružena porodicom i prijateljima, a najveća sreća joj je njen zelenooki mezimac koji će za nekoliko dana oduvati dve svećice sa rođendanske torte.

Iako se o detaljima i razlozima odlaganja koncerta nigde nije govorilo, svi su shvatili da je očeva smrt i više nego jak razlog da muzička zvezda makar na kratko odloži druženje sa publikom koja za ovakve situacije i te kako ima razumevanja.

Na Rajkovu sahranu u sredu na kragujevačkom groblju došli su brojne kolege i prijatelji njegove ćerke koja je sve vreme pridržavala majku Vericu s obzirom da joj je smrt bivšeg muža veoma teško pala. Instagram

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćeš nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u oproštajnom govoru koji je Marija namenila Rajku.





