Leontina je ovu pesmu napisala za Boška, voditelj se nije osmelio da zapeva, a numera je postala veliki hit

Jedna od najlepših pesama sa ovih prostora, emotivna numera "Anđeo", koju je originalno otpevao Boris Režak, krije priču koju mnogi nisu znali - sve do sada. Poznata kompozitorka i autorka brojnih domaćih balada, pa i ove, Leontina Vukomanović otkrila je svoju veliku tajnu koju je čuvala godinama. Leontina je priznala da pesma nije bila pisana za njega. Na iznenađenje svih, baladu je trebalo da otpeva Boško Jakovljević, popularni voditelj.
- Ovu pesmu sam komponovala davne 1999. godine i bila je komponovana za jednog mladića tada. Tačnije, Boška Jakovljevića! Terala sam ga da peva, ali nisam uspela. Takva je bila sudbina ove pesme. Držala sam je kao nešto svoje lično. Mi smo proveli neke divne trenutke te 1999. godine. To je bila jako turbulentna godina. Neko vreme se krio kod mene u stanu.
To je potvrdio i čuveni voditelji gostujući na RT Vojvodina u emisiji "Sa druge strane":
- Moja pesma je "Anđeo" koju sada peva Boris Režak. To je meni Leontina napisala. Ona misli da sam ja anđeo - rekao je kroz osmeh modni kreator.
Iako se nije oprobao u pevačkim vodama, sigurni smo da bi i u tome briljirao kao i u svakom poslu kojeg se lati, jer Boško je veliki profesionalac. On danas ima 55 godina i radi i dalje kao voditelj, ali i kao kreator, a ono što mnogi komentarišu jeste da s godinama izgleda sve bolje.
Od nedavno ima projekat na televiziji "UNA", a o novom poslovnom angažmanu govorio je eksluzivno za hellomagazin.rs:
- Dolazak na Unu prilika je da svoje iskustvo i energiju usmerim na sadržaj u koji verujem, a kroz rad sa motivisanim i posvećenim kolegama želim da doprinesem stvaranju programa koji će ostaviti trag. Una je za mene nova stranica, potrudiću se da bude ispisana strašću, idejama i hrabrošću da se reči pretvore u dela.
Boško je do skoro bio deo televizije K1, gde je uređivao i vodio emisiju “Spika & Prilika” a pre toga i kultnu emisiju "Kec na 11" koju je vodio sa Aleksandrom Jeftanović.
