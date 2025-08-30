Ekskluzivno! Boško Jakovljević napustio K1, od sada ćete ga gledati na ovoj televiziji

Taman kad se činilo da će početak jesenje televizijske sezone proći bez velikih transfera pronela se vest da je Boško Jakovljević promenio radno mesto.

Omiljeni televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije “K1”. Njegova autorska emisija “Spika & Prilika” prikazivala se jednom nedeljno, a u studiju je ugostio brojne ličnosti iz javnog života.

Iako još nije stigla zvanična potvrda, iz pouzdanih izvora saznali smo da će Boško od septembra postati deo tima televizije “Una”.

U kom segmentu programa će naći svoje mesto ostaje da vidimo, ali nema sumnje da će svojom harizmom, dobrim raspoloženjem, a pre svega iskustvom sticanim pred kamerama dugi niz godina obogatiti sadržaj ove televizije. Antonio Ahel/ATAImages

Tokom dosadašnje karijere Boško Jakovljević vodio je brojne emisije različitog formata, a njegov poziv za gostovanje uvek je bio rado prihvaćen od strane poznatih ličnosti.

Mnogi smatraju da mu godine idu u prilog, kako kad je reč o izgledu, tako i u pogledu nekih novih kvaliteta koje su mu donele. I on sam, složio se sa tom konstatacijom u jednom od poslednjih intervjua koje je dao za HELLO!

- Naučio sam da rangiram prioritete, kako na svakodnevnom, tako i na životnom nivou. Znam šta hoću, ne ustežem se da kažem kada mi nešto ne odgovara, potpuno sam svestan ko sam i zašto moram da se popravljam da bih bio bolji. I to činim sa zadovoljstvom. Na stagniranje i dosadu pristajem samo dok se odmaram, ali kad sam angažovan trudim se da “peglam” sve ono što mislim da mi ne pripada u ovim godinama – poručio je.

