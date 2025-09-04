Boško je promenio posao, ali ne i stare navike: Ovako se priprema za novu sezonu

Boško Jakovljević od ove jeseni deo je tima Una televizije. Kako najavljuju iz te kuće, sa timom iskusnih profesionalaca priprema programsko osveženje i vrhunski projekat. Jedno od najprepoznatljivijih i omiljenih TV lica na domaćoj sceni, sa bogatim medijskim iskustvom i autentičnim šarmom, tim povodom dao je izjavu u kojoj kaže:
- Dolazak na Unu prilika je da svoje iskustvo i energiju usmerim na sadržaj u koji verujem, a kroz rad sa motivisanim i posvećenim kolegama želim da doprinesem stvaranju programa koji će ostaviti trag. Una je za mene nova stranica, potrudiću se da bude ispisana strašću, idejama i hrabrošću da se reči pretvore u dela.
Pročitajte Ekskluzivno! Boško Jakovljević napustio K1, od sada ćete ga gledati na ovoj televiziji
Boško je do skoro bio deo televizije K1, gde je uređivao i vodio emisiju “Spika & Prilika”.
Navika da vodi računa o dobroj formi i liniji ostala mu je još iz manekenskih dana. Ranije je, ne krije, češće posećivao teretanu, a u poslednje vreme kondiciju održava vozeći bicikl pored Save.
Na konstataciju da, od kada je ušao u zrele godine, uz njegovo ime obično ide i odrednica da što je stariji sve bolje izgleda, Boško je u jednom intervjuu za HELLO! odgovorio:
- Prija mi da čujem takve reči, mada ne znam ima li u njima istine. Živim krajnje opušteno: ponekad vozim bicikl, godinu i po dana nisam kročio u teretanu, nemam čak ni režim ishrane. Istovremeno, našao sam unutrašnji balans. Bogu hvala da sam iskusio periode kada sam intenzivno izlazio, sada intenzivno radim na duhovnom usavršavanju.
- Ja bih i danas voleo da obilazim diskoteke sedam dana nedeljno, ali nemam s kim i nema s čim – u smislu energije – poručio je uz smeh.
