Dok Aleksandar i Aria spavaju, mama i tata u izlasku: Aleksandra i Filip zaljubljeni kao prvog dana

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović pojavili su se večeras zajedno na jednom prestoničkom događaju, gde je pevačica pobrala sve komplimente za besprekoran stajling. Boško Karanović

Poznati supružnici nedavno su po drugi put postali roditelji, a za ćerku su izabrali neobično ime Aria. Devojčici se najviše obradovao stariji brat Aleksandar.

Folk zvezda polako počinje da se vraća obavezama, ali i društvenom životu, a sada je prvi put izašla u javnost sa suprugom.

Onima koji su imali prilike da ih vide jedina asocijacija bila je da su zaljubljeni kao prvog dana. Boško Karanović

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović tokom večeri uživali su i u društvu članova svoje porodice: Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Filipovog mlađeg brata Viktora. Tu je bila i njegova mama Zorica Nakić. Boško Karanović

Među brojnim poznatim ličnostima koje su se našle u isto vreme na istom mestu bili su i Nenad i Mina Zimonjić, Ana Bekuta, Nikola Rokvić, Milka Forcan i mnogi drugi

