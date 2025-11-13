Dok Aleksandar i Aria spavaju, mama i tata u izlasku: Aleksandra i Filip zaljubljeni kao prvog dana

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović pojavili su se večeras zajedno na jednom prestoničkom događaju, gde je pevačica pobrala sve komplimente za besprekoran stajling.
Poznati supružnici nedavno su po drugi put postali roditelji, a za ćerku su izabrali neobično ime Aria. Devojčici se najviše obradovao stariji brat Aleksandar.
Anđela Jovanović uživa u roditeljstvu - Luka je jedno divno i veoma veselo dete, zato smo mu dali dva nadimka
Folk zvezda polako počinje da se vraća obavezama, ali i društvenom životu, a sada je prvi put izašla u javnost sa suprugom.
Onima koji su imali prilike da ih vide jedina asocijacija bila je da su zaljubljeni kao prvog dana.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović tokom večeri uživali su i u društvu članova svoje porodice: Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Filipovog mlađeg brata Viktora. Tu je bila i njegova mama Zorica Nakić.
Među brojnim poznatim ličnostima koje su se našle u isto vreme na istom mestu bili su i Nenad i Mina Zimonjić, Ana Bekuta, Nikola Rokvić, Milka Forcan i mnogi drugi
