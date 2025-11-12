Novak Đoković: Posle 20 godina zlatne ere sprskog tenisa, mi ga nemamo čak ni u školama, uopšte! O dvorani da ne pričam

Novađ Đoković rođen je u Srbiji, sve trofeje i medalje osvojio je pod zastavom zemlje u kojoj je prvi put uzeo reket u ruke i zaigrao tenis. Gostujući u podkastu "Neuspjeh prvaka", Nole je iskreno pričao koliko mu je žao što posle toliko uspešnih godina belog sporta u njegovoj zemlji kao da se ništa nije pomaklo sa mrtve tačke.
- Posle 20 godina zlatne ere srpskog tenisa, mi ni dan-danas nemamo nacionalni centar, ni dan-danas nemamo dvoranu, ni...jednostavno nemaš! I fondacija se bavi ranim razvojem i ranim obrazovanjem dece, i ja sam jako kroz to, i kroz činjenicu da sam mlad roditelj, da ima m decu od 10 i 7 godina, zainteresovan za rani razvoj i kroz sport i recimo u tenisu specifično - istakao je Novak Đoković i dodao:
- Mi nemamo prosto u školskom sistemu tenis uopšte! Kako bih rekao, nepostojeći je! Sada ima nekih desetak, 15 škola možda, koje imaju predmet kao u fizičkom vaspitanju da imaju neke rekvizite itd... Do pre par godina nije bilo ništa, nula. I onda razmišljaš, kako ti to očekuješ, da ovaj sport koliko god on beli bio, koliko god on bogat bio, da preživi na duže staze, ako ga ti nemaš u osnovnom, srednjem ili višem obrazovanju, znači da fakultetima. Mi vidimo profesionalni tenis, ali gde je ovo što tebi kao roditelju da kažeš "Eh, moje dete može da ide u osnovnu, srednju školu, i može da ide čak i na fakultet ovde i da igra tenis ili da preko tenisa i obrazovanja koje uporedo ide na koledž u Ameriku i tamo da ima diplomu i da opet ne okonča svoju profesionalnu karijeru nego da nastavi dalje". To su sve neki segmenti svega ovoga, cele priče - zaključio je sjajni Nole.
