Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Novak Đoković: Posle 20 godina zlatne ere sprskog tenisa, mi ga nemamo čak ni u školama, uopšte! O dvorani da ne pričam

Novak Đoković: Posle 20 godina zlatne ere sprskog tenisa, mi ga nemamo čak ni u školama, uopšte! O dvorani da ne pričam

Autor: | 12/11/2025

0

Novađ Đoković rođen je u Srbiji, sve trofeje i medalje osvojio je pod zastavom zemlje u kojoj je prvi put uzeo reket u ruke i zaigrao tenis. Gostujući u podkastu "Neuspjeh prvaka", Nole je iskreno pričao koliko mu je žao što posle toliko uspešnih godina belog sporta u njegovoj zemlji kao da se ništa nije pomaklo sa mrtve tačke. 

Pročitajte Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?

- Posle 20 godina zlatne ere srpskog tenisa, mi ni dan-danas nemamo nacionalni centar, ni dan-danas nemamo dvoranu, ni...jednostavno nemaš! I fondacija se bavi ranim razvojem i ranim obrazovanjem dece, i ja sam jako kroz to, i kroz činjenicu da sam mlad roditelj, da ima m decu od 10 i 7 godina, zainteresovan za rani razvoj i kroz sport i recimo u tenisu specifično - istakao je Novak Đoković i dodao: 

- Mi nemamo prosto u školskom sistemu tenis uopšte! Kako bih rekao, nepostojeći je! Sada ima nekih desetak, 15 škola možda, koje imaju predmet kao u fizičkom vaspitanju da imaju neke rekvizite itd... Do pre par godina nije bilo ništa, nula. I onda razmišljaš, kako ti to očekuješ, da ovaj sport koliko god on beli bio, koliko god on bogat bio, da preživi na duže staze, ako ga ti nemaš u osnovnom, srednjem ili višem obrazovanju, znači da fakultetima. Mi vidimo profesionalni tenis, ali gde je ovo što tebi kao roditelju da kažeš "Eh, moje dete može da ide u osnovnu, srednju školu, i može da ide čak i na fakultet ovde i da igra tenis ili da preko tenisa i obrazovanja koje uporedo ide na koledž u Ameriku i tamo da ima diplomu i da opet ne okonča svoju profesionalnu karijeru nego da nastavi dalje". To su sve neki segmenti svega ovoga, cele priče - zaključio je sjajni Nole.

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Instagram screenshot @neuspjehprvaka

Slične Vesti

Tagovi: Novak Đoković Teniser Novak Đoković tenis sport tenis u školama

Pročitajte još

Najnovije vesti