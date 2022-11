Novaku je srce puno: Stefan Đoković ima osam godina i iskreno je zaljubljen (foto)

Novak Đoković nedavno je istakao da ne vrši pritisak i ne očekuje od sina da bude profesionalni teniser. Osmogodišnji Stefan Đoković zaljubljen je u sport koji je proslavio njegovog oca, ali Nole smatra da je još rano da govori na tu temu.

Više puta sam istakao da mi je najveći izvor motivacije kada me Stefan gleda na turniru ili kada me zamoli da igramo. To je poseban osećaj sa kojim se nikada pre nisam susreo – ispričao je najbolji srpski teniser.

- Zanimljivo je osetiti ili čuti šta on ima da kaže, posebno kada gleda meč. Ipak, ne pritiskam ga, nemam nikakva očekivanja. Važno mi je da na tenis gleda kao na igru, na sport koji mu može pomoći da se razvije i fizički i mentalno. Ali, opet kažem, još je rano govoriti o njegovoj karijeri. Zato vas molim da mi ne postavljate ta pitanja. Stefan ima tek osam godina – istakao je Đoković, prenosi Sportskeeda.

Novak Đoković u maju je trijumfovao nad grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom na Mastersu u Rimu. Istog dana Stefan je osvojio svoj prvi turnir.

- Moj sin je danas osvojio turnir. Danas je “sunshine double” (dvostruko sunce). Reč je o malom klupskom turniru. Bilo je lepo videti ga kako igra. Prvi zvanični turnir ili meč uvek vam ostane u lepom sećanju. Zaista sam želeo da uživa na terenu – rekao je Novak posle pobede u Rimu.