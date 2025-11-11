Nikolaj, Nikoleta i...? Nikolina i Saša otkrili termin kada im stiže beba i progovorili o imenu

Nikolina Kovač potvrdila je pre nekoliko dana na svom profilu na Instagramu da je treći put u blagoslovenom stanju.
Ona i njen suprug Saša Kapor uskoro će dobiti još jedno dete. Pevačica je sve do sada uspešno skrivala da je u blagoslovenom stanju, a srećne vesti oduševile su sve njene kolege, kao i pratioce.
"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobeda. Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona, a potom otkrila i pol bebe.
Naime, pevačica je u video materijalu na društvenim mrežama pokazala da je prenatalni test već urađen i da u porodicu Kapor stiže još jedan dečak. Kako će Nikolina Kapor na svet doneti dečaka, to znači da će u njihovoj preslatkoj porodici sada biti 3:2 u korist jačeg pola, mama i ćerka "protiv" tri dase.
Nikolina Kovač i Saša Kapor ponosni su roditelji sina Nikolaja i ćerkice Nikolete, a sada će još jedan bata njihovu sreću učiniti kompletnom, te se odmah postavilo pitanje da li su razmišljali o imenu za bebu koja stiže kroz svega nekoliko meseci u njihov porodični dom.
- Imamo nekoliko opcija, mlađi deo ekipe će odlučiti. Smislićemo još kako ćemo izabrati, da li ćemo pisati na ceduljicama ili nešto slično, samo da bude sve kako treba, to mi je najvažnije. Nikolaj i Nikoleta su došli spontano, iako ljudi misle da je to neka inicijativa jer se ja zovem Nikolina, ja sam prvenstveno htela da se Nikolaj zove Luka - rekla je pevačica na šta se nadovezao njen muž u duhovitom maniru:
- Ljudi su hteli da pišu peticiju da ja promenim ime u Nikola, tako da se ja zalažem sada da ja dobijem dete na slovo S sada, ali videćemo šta će biti na kraju. Doći će samo po sebi na kraju krajeva, ima još vremena do februara - rekli su za Hype.
