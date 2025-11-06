Oglasila se trudna Nikolina Kovač, presrećno otkrila pol bebe

Trudna Nikolina Kovač potvrdila je srećne vesti na svom profilu na Instagramu. Ona i njen suprug Saša Kapor uskoro će dobiti još jedno dete. Pevačica je sve do sada uspešno skrivala da je u blagoslovenom stanju, a srećne vesti oduševile su sve njene kolege, kao i pratioce.

"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobeda. Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona, a potom otkrila i pol bebe.

Naime, pevačica je u video materijalu na društvenim mrežama pokazala da je prenatalni test već urađen i da u porodicu Kapor stiže još jedan dečak. Kako će Nikolina Kapor na svet doneti dečaka, to znači da će u njihovoj preslatkoj porodici sada biti 3:2 u korist jačeg pola.

Instagram printscreen

Nikolina i Saša ponosni su roditelji sina Nikolaja i ćerkice Nikolete, a sada će još jedan bata njihovu sreću učiniti kompletnom. Neka je sa srećom i čestitamo od srca!





