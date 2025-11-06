Trudna Nikolina Kovač potvrdila je srećne vesti na svom profilu na Instagramu. Ona i njen suprug Saša Kapor uskoro će dobiti još jedno dete. Pevačica je sve do sada uspešno skrivala da je u blagoslovenom stanju, a srećne vesti oduševile su sve njene kolege, kao i pratioce.
Pročitajte Nikolina Kovač trudna! Čestitamo!
"U nebo pogledaj, sunce sija jače nego ikada, jedno srce kuca za sve nas, ljubav je naša pobeda. Zajedno kroz vetrove, oluje, mećave, nova radost dolazi, svetlo iznad svetlosti… Katkad imaš neke druge želje, planove, Bog zna šta ti je potrebno, šta je najbolje za tebe, zato prepusti se… Ljubav je naša zakletva, smisao, potreba, jedni drugima mi smo sve, raduj se, samo raduj se!", napisala je ona, a potom otkrila i pol bebe.
Naime, pevačica je u video materijalu na društvenim mrežama pokazala da je prenatalni test već urađen i da u porodicu Kapor stiže još jedan dečak. Kako će Nikolina Kapor na svet doneti dečaka, to znači da će u njihovoj preslatkoj porodici sada biti 3:2 u korist jačeg pola.
Nikolina i Saša ponosni su roditelji sina Nikolaja i ćerkice Nikolete, a sada će još jedan bata njihovu sreću učiniti kompletnom. Neka je sa srećom i čestitamo od srca!
Slične Vesti
Nikolina Kovač: Iskreno, umorna sam! Pronalazila sam Saši provokativne poruke i video-snimke u telefonu
Nikolina Kovač proveravala je suprugu mobilni telefon
15/10/2025Saznajte više
Emotivno i nežno: Jednogodišnja ćerka Nikoline i Saše Kapora izmamiće vam osmeh (foto)
Ćerka Nikoline i Saše Kapora izazvala veliku pažnju
05/08/2021Saznajte više
Pročitajte još
Oglasila se trudna Nikolina Kovač, presrećno otkrila pol bebe
Trudna Nikolina Kovač otkrila pol bebe
06/11/2025Saznajte više
Bojana Lazić iskreno o ljubavi: Imala sam šestogodišnju vezu, ali sam tu stavila tri tačke
Bojana Lazić raskinula sa dečkom
06/11/2025Saznajte više
Potvrda ljubavi: Kejti Peri čvrsto drži Džastina Trudoa za ruku FOTO
Kejti Peri i Džastin Trudo potvrdili ljubavnu vezu
06/11/2025Saznajte više
Rastanak uz suze i ovacije: Bjelu podržale supruga i ćerka, ali i brojne kolege
Predstava “Let iznad kukavičjeg gnezda” poslednji put pred publikom
06/11/2025Saznajte više
Mirka Vasiljević ima novi posao, o svemu je mudro ćutala
Mirka Vasiljević ima novi posao na televiziji
05/11/2025Saznajte više
Aleksandar Mitrović se oglasio zbog Piksija: Nesrećan kraj za njega, uradio je neke stvari...
Aleksandar Mitrović se obratio Piksiju
05/11/2025Saznajte više
Komentari (0)