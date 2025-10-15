Nikolina Kovač: Iskreno, umorna sam! Pronalazila sam Saši provokativne poruke i video-snimke u telefonu

Nikolina Kovač i Saša Kapor nepunih 15 godina su u skladnom braku, mada kao i svaki ljubavni par prolazili su kroz razne turbulentne faze na koje sad gledaju sa osmehom na licu.
Pevačica je nedavno gostujući u emisiji na Hype televiziji otkrila nepoznate detalje braka sa kolegom.
Muzička zvezda je priznala da je pronalazila poruke u njegovom telefonu, a da su mu žene slale i provokativne video snimke.
- Iskreno, umorna sam od života i od kalkulacija. Ne bih da ulazim u detalje, da čitam poruke... Nekada jesam to radila, kako nisam. Nalazila sam simpatične poruke kao što su "Sviđaš mi se", žene stvarno znaju da šalju razne snimke i videe i fotografije. Bilo je provokativnih video snimaka, često mi je on to pokazivao.
Te devojke baš super izgledaju. Baš žene znaju da se spuste na razne nivoe. On je to meni to nekad pokazivao, a nekad sam ja kao i svako žensko pročačkala. Sada više to ne radim - rekla je Nikolina.
Pročitajte Dosta je bilo života pod kirijom! Ovako izgleda porodični dom Nikoline i Saše Kapora, ostvarili su svoj san
Neretko se spekulisao o tome da je njihovoj ljubavi došao kraj, ali oni su uspevali da svaku krizu zajedničkim snagama prevaziđu Ono što je nasmejalo voditelja u jednom trenutku je Nikolinin san koji je imala pre nekoliko godina:
- Sumnjala sam da me je Saša prevario tokom trudnoće, ali prevaru nikada ne bih oprostila, rekla je Nikolina i otkrila da ju je muž povredio.
- Pa jeste, ali ja sam mu to oprostila. Uz to smo nekako rasli i sazrevali. Davali smo novu šansu našoj ljubavi, našoj vezi. Ja kao vernik smatram da je brak jedna jako kompleksna stvar, jako teška stvar, pogotovo ako su dve različite osobe.
To je toliko davanje na svakodnevnom nivou, razumevanje, borba za opstanak svakodnevna koja crpi i te kako mnogo energije i te kako mnogo osećanja. Mnogo bi bilo produktivnije da se sva ta energija i osećanja usmere na nešto drugo, ali to je put da se pronađe spasenje, carstvo Božije. Sve dok čovek može da kalkuliše, da sam sa sobom prašta i balansira.
