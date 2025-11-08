Danilo Ikodinović: Rekao sam sve Maji, ali ona mi nije verovala

Biznis Danila Ikodinovića u Trstu tiče se nekretnina

Danilo Ikodinović već tri godine živi u Trstu u Italiji gde je razvio biznis, o čemu srpska javnost do sada gotovo da ništa nije znala. Poslednjih nekoliko nedelja neprestano se piše o bivšem vaterpolisti koji je stavio tačku na brak sa Majom Ognjenović tokom ovog leta.

Kako su važili za veoma skladan par, ova vest je mnoge iznenadila a o razlozima rastanka nisu želeli previše da detaljišu za medije, odnosno odbojkašica se na tu temu nije ni oglašavala.

Kao što je poznato, Maja godinama igra za italijanske klubove, pa nije iznenađenje da se i njen tadašnji suprug odlučio da promeni adresu prebivališta kako bi bili bliže jedno drugom. Naime, nekadašnji sportista je otkrio je da je u Trstu kupio nekoliko stanova koje izdaje, te da mu je to sasvim dovoljno za jedan lagodan život.

- Prvo sam u Trstu 2019. kupio jedan stan, rekao sam ja ću se tada preseliti tamo da živim iako mi tadasnja supruga nije verovala, ali je poverovala jer se sve obistinilo nakon tri godine. I onda jedan stan, drugi stan, kad sam se preselio u Trst 2022. Ja sam dokupovao još stanova i izdajem ih, rekao je Danilo Ikodinović za Novu.

Inače, nedavno je Danilo Ikodinović otkrio zašto se razveo od Maje Ognjenović.

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - rekao je.

Maja, poznata kao jedna od onih koja ne voli da komentariše javno privatni život je tek zagolicala maštu široj narodnoj masi kada je tokom gostovanja Dačine bivše supruge Nataše Bekvalac u AmiG show-u okačila zanimljiv stori na Instagramu.

Tada je novosadska Barbika priznala da kada bi morala, vratila bi se prvom suprugu sa kojim ima ćerku Hanu te da su i danas u sjajnim odnosima, a Ognjenovićeva je svega nekoliko minuta kasnije objavila fotografiju na kojoj piše "Televisa presenta" uz emotikon koji drži ruku preko usta. Mnogi su protumačili da zna nešto o čemu ne želi da govori.

Ipak, ni Nataša ni Dača nisu to doživeli kao da je njima upućeno, čak je pevačica rekla da se nje to ne tiče već da sedma sila pitanje o čemu je tačno reč uputi upravo onoj dami koja je fotografiju i podelila.





