Mirka Vasiljević ima novi posao, o svemu je mudro ćutala

Mirka Vasiljević ima novi posao

Mirka Vasiljević poslednjih nedelja je u fokusu javnosti, te se pomno prati svaki njen korak kako u medijima tako i na društvenim mrežama, dok se čini, ona ne mari za to već živi život baš onako kako joj prija.

Od kada se po medijima od početka oktobra provlači ime njenog nevenčanog supruga Vujadina Savića kojeg dovode u vezu sa određenim aferama, očekivala se bilo kakva reakcija mlade glumice, koja je do dan danas izostala.

Poznata kao neko ko ne voli da preterano govori o porodici i privatnom životu, Mirka je i ovog puta izabrala da ćuti i da bude najveća podrška izabraniku tokom teškog perioda kroz koji prolazi od kada je dobio otkaz na mestu pomoćnog trenera FK Crvena Zvezda.

Zato je kod nje na poslovnom planu veoma aktivno te radi paralelno na nekoliko poslovnih projekata. Naime, ona se nedavno pridružila ekipi serije “Nasledstvo”, čiji scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić.

Osim toga, svakodnevno snima za društvene mreže, što iziskuje dosta vremena, a vraća se i na male ekrane - makar privremeno, rekli bismo. Da, da Mirka Vasiljević ima novi posao na televiziji!

Njen kolega i prijatelj Dušan Kaličan na TikToku podelio je zanimljiv video snimak gde možemo videti kako su njih dvoje zajedno na radnom mestu i to ni manje ni više nego kao voditelji kultne emisije "Leteći Start".

Vidno nasmejani i raspoloženi pozirali su ispred kamere, najavljivajući emisiju koju ćemo uskoro moći da gledamo na malim ekranima, a glumica i voditeljka je jednom više pobrala sve komplimente na račun njene harizme i prirodne lepote.

Kao što je već dobro poznato, Mirka se trudi da balansira između porodice i karijere, četvoro dece od kojih svako ima različite obaveze koje treba ispratiti ali trudeći se da ne zapostavi glumu i voditeljstvo - ono što posle naslednika najviše voli.

U tome se, rekli bismo, odlično snalazi jer nikada više nije bila angažovana nego ovih dana, a opet koristi svaki slobodan trenutak da bude sa mališanima, sprema im ukusne i zdrave obroke, dok oni njoj pomažu u kupovini i sređivanju kuće.





